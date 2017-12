CRISTIANO MALGIOGLIO/ "Non mi aspettavo tutta questa popolarità" (Grande Fratello Vip 2)

Cristiano Malgioglio uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2 ha voluto candidarsi contro il testimonial contro il melanoma. Il suo appello è stato accolto dalla Lorenzin.

04 dicembre 2017 Dario Ghezzi

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è uscito lunedì 27 novembre dalla casa del Grande Fratello, venendo sconfitto al televoto da Ivana (quarta classificata del reality). Qualche giorno fa, la “regina Malgi” ha ricevuto un tapiro d’oro da Striscia la notizia, consegnatogli personalmente da Valerio Staffelli. Malgioglio ha così parlato all’inviato del tg satirico di Canale 5 della sua esperienza nel programma di Ilary Blasi. Non sa il perché della sua eliminazione ma ha detto: “Avere una regina è abbastanza fastidioso dentro la casa. È uscita la regina ma non ha lasciato neanche una goccia di profumo. Sicuramente ho vinto il GFVIP visto che tutti i social si occupano di me. Sono sconvolto da questa popolarità, alla mia età.” In effetti, il popolo degli internauti sembra essere totalmente impazzito per Cristiano Malgioglio, creando meme e condividendo i video delle sue performance nel reality. Così come la Gialappa’s band che ha avuto materiale per il programma. Inoltre, sempre ai microfoni di Striscia, Malgioglio ha parlato dei suoi numerosi baci ai concorrenti del reality, confessando di essersi sentito a volte etero e altre gay e che sicuramente gli è piaciuto più di tutto baciare Jeremias.

IL COMMOSSO RACCONTO IN DIRETTA

Cristiano Malgioglio, subito dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello Vip, non ha voluto rinunciare al suo aplomb e una volta giunto in studio da Ilary Blasi ha voluto mascherare la sua delusione per essere uscito a un passo dalla finale, togliendosi i panni dell’artista ed entrando in quelli della persona, dell’essere umano. Alla conduttrice, infatti, ha confessato una terribile situazione vissuta qualche mese fa, quando ha scoperto di avere un melanoma e cioè un gravissimo tumore della pelle. Dopo l’operazione a una gamba, il dottore gli ho trovato un neo con una crosticina e dopo una biopsia si è scoperto che era una grave malattia. Si è dovuto operare un’altra volta e ha perfino rinunciato ad un viaggio in giardino per poter promuovere Mi sono innamorato di tuo marito. A Ilary Blasi ha detto di essere entrato nel reality anche per sensibilizzare i giovani alla prevenzione e si è proposto in diretta come testimonial al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. La donna, su Twitter, ha detto di aver colto la proposta di Malgioglio e che presto sarà protagonista di una vera e propria campagna. Insomma, Cristiano colpisce ancora.

MALGIOGLIO FINISCE NEL PRESEPE

Cristiano Malgioglio è stato incontrastato protagonista del Grande Fratello Vip 2 e la sua popolarità è aumentato a dismisura. Lui stesso non si aspettava assolutamente questo grande successo e una curiosità in arrivo direttamente da quel di Napoli ci informa di come il cantante sia finito perfino nel presepe. Infatti, è stata realizzata una sua statuetta ad immagine e somiglianza, in cui l’uomo appare vispo e allegro. Malgioglio, quindi, sta vivendo un periodo d’oro e, sicuramente, potrà godersi anche i soldi del cachet. Infatti pare proprio che sia stato la star più pagata del reality, con circa 250 mila euro lordi, seguito da Simona Izzo e Serena Grandi. Il suo essere un abile giocatore lo ha portato fino a un passato dalla finale, dove tra le altre cose ha avuto una furiosa lite con Raffaello Tonon. Malgioglio, infatti, da abile stratega, ha scelto di non salvare Raffaello Tonon per favorire Ivana e questo non è stato affatto digerito dall’opinionista, scagliandosi duramente contro il collega in diretta. E, la stessa Ivana è stata la responsabile della successiva eliminazione di Cristiano dal gioco.

