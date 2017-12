CRISTIANO MALGIOGLIO / Ospite a Domenica Live: "Il fidanzato? Lo raggiungo la settimana prossima" (GF Vip 2)

Cristiano Malgioglio, ospite a Domenica Live, racconta la sua esperienza al Grande Fratello Vip 2 tra vecchi amori, nuovi baci e un successo inaspettato.

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live, dove ha parlato della sua recente avventura al Grande Fratello Vip 2. Il paroliere, eliminato la scorsa settimana nella semifinale del reality show, si è espresso riguardo il suo rapporto con gli altri concorrenti e sulle difficoltà riscontrate, soprattutto all'interno del treno: "Sono una persona ironica, a casa ho lasciato l'artista, nella Casa ho portato il Malgioglio uomo. Ho baciato tutti, un giorno ero gay, un giorno ero etero! Ero il più famoso ma anche il più debole e il più fragile. Avrebbero dovuto farmi Santa Malgi! Quel treno puzzava di tutto, mi sono lavato nel bidet. Un mal di schiena, ragazzi... Ho sofferto come un pazzo". Per questo non sono mancati i momenti di difficoltà e le lacrime: "La sera, scoppiavo a piangere, mi dicevo 'Chi me l'ha fatto fare!'. Mia madre mi ha aiutato. Sono contento di aver fatto un GF straordinario".

Cristiano Malgioglio è stupito del successo ottenuto grazie al GFVip 2

Cristiano Malgioglio ha continuato l'intervista a Domenica Live, parlando del tanto successo ottenuto, al punto da essere ora fermato in strada dai fan. Come già spiegato a Silvia Toffanin, alla quale ha ammesso di avere il torcicollo per le tante foto, ha infatti dichiarato: "Sono talmente impaurito di questo successo mediatico, non posso più uscire di casa. Queste ragazzine che urlano... Mi batte il cuore, ho grandi palpitazioni". E sul suo futuro, il paroliere più chiacchierato del momento ha le idee chiare: nei prossimi giorni raggiungerà il suo fidanzato che vive a Berlino e con il quale sta insieme da 12 anni nonostante la grande differenza d'età. Ma per lui, le date anagrafiche non sono affatto un problema: "Il fidanzato? Ce l'avevo! Ora lo raggiungo la settimana prossima! Ho un fidanzato da 12 anni, che vive a Dublino. Ha 37 anni meno di me? L'età è un numero, basta con l'età!".

