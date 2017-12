CRISTINA PARODI / La frecciatina al Grande Fratello Vip 2: "Fanno notizia le separazioni e i tradimenti"

Cristina Parodi cavalca l'onda de momento e parla del Grande Fratello Vip 2 a Domenica In, dove ha intervistato Filippa Lagerback. E non manca la frecciatina a Cecilia Rodriguez.

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Cristina e Benedetta Parodi

Il Grande Fratello Vip 2 fa notizia, non c'è che dire. Il reality show di Canale 5 è il 'cavallo vincente' del momento, tanto che anche la Rai ha deciso di cavalcare l'onda, nella speranza di ottenere qualche prezioso punticino di share in più. È così che dopo avere visto Luciana Littizzetto dedicarsi ad un monologo sulla proposta di matrimonio di Daniele Bossari, anche Domenica In ha deciso di sfruttare a proprio vantaggio la presenza in Rai di Filippa Lagerback, collega della stessa Luciana e di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La modella svedese, compagna da 16 anni del finalista del GF Vip 2, è stata ospite ieri di Cristina e Benedetta Parodi, nel disperato tentativo di risollevare i negativi ascolti del programma da loro diretto. E ancora una volta la discussione è stata rivolta alla proposta di matrimonio, con una evidente frecciatina anche a Cecilia Rodriguez.

Cristina Parodi lancia una frecciatina a Cecilia Rodriguez

Nella puntata di Domenica In di ieri pomeriggio, Cristina Parodi ha intervistato Filippa Lagerback chiedendole qualche dettaglio in più della proposta di matrimoni avvenuta nella diretta del Grande Fratello Vip 2 dello scorso lunedì. E subito è partita la frecciatina nei confronti di Cecilia Rodriguez e dell'eccessivo interesse rivolto al gossip e ai tradimenti: "Questa settimana ci hai fatto sognare e commuovere. In quell’ambiente fanno notizia gli scoop, i gossip, le separazioni. Invece la proposta di matrimonio ha sorpreso tutti". Parole al vetriolo, poi parzialmente accantonate dai racconti della Lagerback, ancora emozionata per il pegno d'amore del suo Daniele Bossari: "Questo anello non lo ha scelto lui. È un anello di scena. Ma per me è importantissimo pure se fosse di gomma… anche perché non è che la tv regala diamanti. Ma io lo faccio vedere a tutti". E sui programmi per il futuro, la Parodi ha un ringraziamento particolare: "Il matrimonio ve lo meritate e l’abito te lo metterai davvero. Grazie per aver aperto il tuo cuore e avere parlato di un tema delicato come la depressione".

