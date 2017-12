Calendario Grande Fratello Vip 2 / Data uscita e costo: saranno svelati stasera?

Quewsta settmana i sei finalisti del Grande Fratello Vip2 hanno posato per uno speciale calendario 2018. Quando uscirà il calendario e quanto costerà?

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Grande Fratello Vip 2

L’ultima settimana dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2 - stasera lunedì 4 dicembre andrà in onda la finale - è stata allietata da un nuovo compito assegnato dal GF ai sei finalisti: la realizzazione di un calendario per il 2018. “Cari Vip, si avvicina il 2018 e il Grande Fratello vi dà l’opportunità di mettere alla prova la vostra creatività realizzando il calendario dell’Anno Nuovo! Scegliete tutti insieme chi sarà il protagonista di ciascun mese dell’anno e individuate il tema che meglio rappresenta ogni mese e il suo relativo “fotomodello”, prendendo soprattutto spunto e ispirazione, in modo ironico e divertente, dalle vostre caratteristiche personali. Ognuno di voi sarà testimonial di due mesi di calendario. Ragionate sugli abiti, gli accessori, gli angoli della Casa che faranno da set agli scatti fotografici e allenatevi sulle pose, in modo da essere pronti a immortalarvi a vicenda per realizzare il calendario 2018 del GF VIP!”, è il comunicato arrivato settimana scorsa nella casa. Il nuovo progetto ha trovato l’entusiasmo dei concorrenti che si sono subiti divisi i mesi da interpretare: Giulia De Lellis ha chiesto di fare febbraio e maggio, Daniele Bossari ha scelto settembre mentre Raffaello Tonon con la sua solita ironia ha deciso di fare novembre in occasione della festa dei morti, che vuole interpretare in chiave comica.

QUANDO USCIRÀ IL CALENDARIO?

I primi scatti, realizzati da Giulia De Lellis, hanno visto Aida negli striminziti vestiti di Babbo Natale, mentre Ivana si è travestita da coniglietto di Aprile, con tanto di decorazioni pasquali. Il mese di Gennaio ha visto protagonista Raffaello Tonon nei panni della Befana. Lo shooting per il calendario è andato avanti anche domenica mattina. Il primo a posare per gli scatti è stato Luca Onestini, nei panni di un muratore. Giulia De Lellis si è vestita da fiore e ha posato in giardino con l’aiuto di Aida e Daniele. Bossari ha posato per ultimo travestito da diavolo! Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 2 e siamo certi che nel corso della lunga diretta Ilary Blasi e Alfonso Signironi annunceranno l’uscita del calendario 2018. Chi vorrà trascorrere 365 giorni insieme ai sei finalisti del GF Vip 2?

© Riproduzione Riservata.