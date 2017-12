Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Vita da coppia e le prime dichiarazioni (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il Grande Fratello Vip 2, anche in finale la coppia racconterà la loro intesa? Ecco le prime dichiarazioni a Verissimo.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 2, in onda stasera con la sua finalissima. Ospiti in studio, questa volta, dopo tantissime puntate, le telecamere non saranno concentrate solo sulle loro dinamiche. Ed infatti, gli autori del programma sono stati aspramente criticati per avere dedicato fin troppa attenzione agli sviluppi sentimentali e personali dei fratelli Rodriguez, Belen compresa. Proprio questa sera, l’argentina sarà la protagonista di uno spazio interamente dedicato alla sua persona. In molti credono che la showgirl tornerà in pista per ufficializzare la sua conduzione al GF Nip. Tornando a Cecilia e Ignazio, i due ospiti di Verissimo con Silvia Toffanin, si sono raccontati in maniera più dettagliata svelando i primi momenti della loro relazione d'amore dopo il reality show: come è andata a telecamere spente? A quanto pare tra di loro ci sarebbe stato molto feeling e tantissimo romanticismo. Per farsi notare ancora un poco, all’indomani dalla bollente notte passata insieme, il buon Moser ha prontamente postato uno scatto social sotto coperta con la sua bella.

Cecilia e Ignazio, ecco come è andata dopo il GF Vip 2017

“Ho trascorso la prima notte fuori dalla casa con Cecilia. È stata una notte romantica. Finalmente siamo potuti stare insieme senza telecamere”, ha confessato Ignazio Moser intervistato da Silvia Toffanin. Il ciclista poi, ha avuto anche il "compito" di esprimere il suo punto di vista su Francesco Monte, e la sua decisione di potersi confrontare con Cecilia dentro la Casa del Grande Fratello Vip: “Non critico la sua scelta, ma io al suo posto per carattere non lo avrei fatto. In ogni caso non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno. All’inizio ho anche cercato di reprimere quello che sentivo per rispettare i tempi di Cecilia”. Proprio la baby Rodriguez, ha ufficializzato ancora una volta di essersi incontrata con l'ex tronista: “L’ho cercato io. Vederlo è stata la conferma che quello che ho fatto era giusto. Pensavo – aggiunge – che fosse più arrabbiato con me, invece abbiamo parlato con serenità. Gli auguro il meglio”. Vedremo se stasera, nel corso della finale, Ignazio e Cecilia avranno modo di esprimere il loro punto di vista.

