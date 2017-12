Daniele Bossari/ Pronto a riabbracciare sua figlia Stella e Filippa Lagerback (Grande Fratello Vip 2)

Tutti i pronostici danno Daniele Bossari come possibile vincitore del Grande Fratello Vip 2, ma lui ha già "vinto" con la dichiarazione alla compagna Filippa Lagerback

Daniele Bossari, finalista del Grande Fratello Vip 2

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 è stata forse fra le più emozionanti per Daniele Bossari, che ha dovuto subire allo stesso tempo uno scherzo della produzione ed affrontare un grande passo. Il conduttore ha trascorso infatti una settimana alla Spa al fianco di Aida Yespica, giocando molto sulla sensualità della modella e sulle reazioni provocate dalla sua presenza, un punto su cui gli autori del reality hanno voluto fare leva per far credere a Daniele che Filippa Lagerback fosse sul punto di lasciarlo. Brutti momenti per Bossari, che di fronte alla possibilità di perdere la compagna di vita ed il suo grande amore era pronto ad uscire nell'immediato dalla Casa e chiarire il tutto. Alfonso Signorini in particolare ha calcato molto la mano, facendo credere al conduttore di aver superato ogni limite e di essere venuto meno alla fedeltà promessa a Filippa. Il tutto per svelargli dopo diversi minuti la presenza della compagna all'esterno di Tristopoli: la reazione di Daniele è stata di pura passione, tanto che non smetteva di baciare la compagna. Le sorprese ovviamente non erano ancora finite e il concorrente ha scoperto, grazie ad uno scenario luminoso e romantico, di avere la possibilità di fare quel passo decisivo verso la compagna di cui più volte aveva parlato all'interno del programma. Un anello nascosto in un baule e le emozioni di entrambi i protagonisti non potevano che sfociare in un'emozionante e commovente proposta di matrimonio. Clicca qui per rivedere il video di Daniele Bossari e Filippa Lagerback.

UN "NUOVO INIZIO" DOPO LA DICHIARAZIONE ALLA SUA COMPAGNA

Siamo giunti alla finale del Grande Fratello Vip 2 e l'umore è ancora alto per Daniele Bossari, che in controtendenza al suo animo riflessivo e malinconico, ha affrontato questi ultimi giorni con un grande sorriso. Sia perché la Casa è rimasta popolata solo dai concorrenti con cui ha legato maggiormente, compresa l'inaspettata Aida Yespica, sia perché l'emozione vissuta nella precedente diretta non può che spingere il conduttore verso una gioia pura. Lo abbiamo visto inoltre ritornare in pista come timoniere della radio del programma, grazie a cui ha intervistato i diversi concorrenti rimasti ed ha potuto ancora una volta dimostrare le proprie abilità. E' suo del resto il merito di aver saputo toccare le corde più profonde dei suoi compagni d'avventura, mosso dalla curiosità e dal desiderio di voler conoscere le persone con cui ha condiviso un'avventura. Anche per questo l'idea della radio è piaciuta particolarmente a Daniele, che si è subito lanciato nell'organizzazione delle diverse interviste. Il concorrente ha infatti stabilito la scaletta ed ha ricordato i minuti concessi per ogni intervista, come si può notare nel video che trovate qui.

DANIELE BOSSARI IL FAVORITO ALLA VITTORIA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Daniele Bossari è di certo il più quotato per vincere il Gf Vip 2017. Il conduttore ha realizzato un percorso significativo all'interno del reality ed in più di un'occasione ha dimostrato di saper accrescere la propria popolarità in modo significativo. La sua coerenza e sincerità hanno vinto agli occhi dei telespettatori, che hanno deciso di renderlo immune a qualsiasi televoto. Questa sera si apriranno le porte ad una delle puntate più difficili del programma, soprattutto perchè Daniele si dovrà confrontare in modo diretto con altri concorrenti forti, come Giulia De Lellis e Luca Onestini. Sono i tre che secondo i bookmakers potrebbero giocarsela tutta nel rush finale, con una leggera preferenza per il conduttore e per l'ex corteggiatrice. Anche se Daniele dovesse perdere di fronte alle 'Bambine' di Giulia, le sostenitrici che hanno creato non poca paura negli altri concorrenti, il conduttore può comunque ritenersi vincente sotto ogni punto di vista. Grazie al reality è riuscito infatti a rimettersi ancora una volta in gioco, superare le paure maturate con la depressione ed infine ha dimostrato di avere di fronte una carriera ancora brillante da sfruttare.

