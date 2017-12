ELEONORA DANIELE/ "Mio fratello era autistico, è una disabilità che mi tocca"

Eleonora Daniele, la bella presentatrice Rai parla del suo personalissimo rapporto con l'autismo, una disabilità che a tocca profondamente e da vicino. Il fratello era autistico.

04 dicembre 2017 Francesco Agostini

Eleonora Daniele (web)

Eleonora Daniele è una delle conduttrici di punta di casa Rai. Con la sua bellezza, la sua dedizione al lavoro e i suoi modi pacati (davvero incredibile in un mondo dello spettacolo fatto sempre più da 'strilloni' e da 'urlatori') ha conquistato ogni giorno di più delle fasce di pubblico che in un primo momento sembravano insperate. Alla fine, invece, i suoi programmi si sono rivelati tra i più visti in casa Rai, con picchi di share elevatissimi per la fascia oraria in cui vengono mandati. Il suo Sabato Italiano, ad esempio, è un format televisivo che sta raccogliendo sempre più consensi grazie al fatto di raccontare storie vere fatte di gente vera. Il tutto però con estrema delicatezza nei modi, senza mai uscire dal seminato e, soprattutto, mantenendo sempre la dignità degli ospiti del programma. Sabato Italiano va talmente bene che si prospetta per il prossimo anno uno spostamento d'orario, che lo porterà a competere con un altro colosso del genere: quel Verissimo che fu tanti anni fa di Cristina Parodi e che oggi vede sul trono la compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin.

LA RIVALITA'

Il cambio d'orario che avverrà per Sabato Italiano deve necessariamente tenere conto del palinsesto Mediaset e della concorrenza spietata di Silvia Toffanin. Eleonora Daniele, però, è perfettamente conscia della sua forza e di quella del suo programma, tant'è vero che una sfida così ardua non la disturba affatto ma, anzi, la stimola. E' lei staessa che ha raccontato il suo stato d'animo al quotidiano 'Il Giornale Off': "Stimo moltissimo Silvia Toffanin e la reputo una professionista molto seria. Il mio Sabato Italiano, però, è un programma di grande qualità e non teme la concorrenza di nessuno. Chiaramente ad oggi il paragone non è possibile, ma per raggiungere determinati traguardi ci vorrà moltissima fatica e voglia di lavorare. Vedremo." La sfida tra i due formet televisivi si prospetta quindi serratissima e molto, molto, interessante. Da una parte, infatti, abbiamo l'innegabile taglio più leggero e da gossip di Verissimo, mentre dall'altro quello maggiormente improntato alle storie vere come quello di Sabato Italiano. Quando il duello comincerà vedremo quale delle due regine della tv avrà la meglio in via definitiva.

I TEMI CARI

Uno dei temi cari di Sabato Italiano, lo dicevamo in precedenza, è quello dei problemi reali della gente. Uno di questi è sicuramente quello della disabilità, un tema che molto spesso Eleonora Daniele tocca con grande delicatezza. Racconta la presentatrice sempre su Il Giornale Off: "Mi piacciono tutte le storie che mandiamo su Sabato Italiano, ma è innegabile che alcune mi coinvolgano di più di altre e che mi emozionino maggiormente. Un tema a me caro, ad esempio, è quello dell'autismo." In questo senso è fondamentale sapere anche qualcosa della biografia della bella presentatrice ex concorrente del Grande Fratello: "Mi fratello era autistico ed è per questo che una disabilità del genere mi tocca davvero da vicino. Sono anche il presidente dell'Associazione Italiana Autismo". Insomma, Sabato Italiano è una trasmissione completa, a cui si accostano temi leggeri e frivoli assieme a problemi più gravi che toccano da vicino il cuore della gente. Un binomio vincente quello di Sabato Italiano, almeno fino ad ora, che sta riscuotendo sempre più consenso. La Toffanin è avvertita: vincere non sarà semplice.

