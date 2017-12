Filippa Lagerback e la figlia Stella / Finale con sorpresa per Daniele Bossari? (Grande Fratello Vip 2)

Filippa Lagerback e la figlia Stella entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 2 per fare una sorpresa a Daniele Bossari nel corso della finalissima?

Daniele Bossari e Filippa Lagerback

Una settimana importante per Daniele Bossari quella appena trascorsa e non solo perchè si è trattato dell'ultima trascorsa nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Il conduttore lunedì scorso ha chiesto in moglie la compagna Filippa Lagerback, con la quale sta insieme da circa 17 anni e ha avuto una figlia, Stella. È a loro che vanno i pensieri più dolci e commossi di Bossari, che potrebbe riabbracciarle questa sera nel corso della finalissima del GF VIP. Stella e Filippa potrebbero infatti entrare nella Casa per una sorpresa a Daniele, che in queste settimane ha spesso parlato di loro e del desiderio di allargare la famiglia dando a Stella una sorellina o un fratellino. Prima però arriveranno le agognate nozze, anche se per il momento non si conoscono dettagli in merito.

LE RIVELAZIONI SHOCK DI DANIELE BOSSARI

Filippa e Daniele organizzeranno tutti i dettagli all'uscita del conduttore dalla Casa del Grande Fratello, quando tornando alla "vita reale" potranno finarmente iniziare con i preparativi. Un'esperienza indimenticabile quella del GF VIP per Daniele Bossari: il conduttore ha raccontato di essere "rinato" proprio grazie a questo percorso e dopo un periodo davvero difficile. Proprio nella Casa, Bossari ha infatti raccontato di aver vissuto un terribile momento personale, nato soprattutto da delusioni di tipo lavorativo: ”Il telefono non squillava più, un po’ perché non rispondevo e un po’ perché nessuno mi cercava. L’autoconvinzione di non essere più accettato dal mondo che avevo sempre sognato. Ho cominciato a bere, ero offuscato. Mi facevo schifo, ti autodistruggi e lo fai. Mi stavo autodistruggendo. Mi sono staccato da tutto e tutti e non capivo più niente” ha raccontato Daniele.

