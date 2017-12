Finale Grande Fratello Vip 2017/ Come vedere in streaming l'ultima puntata

Grande Fratello Vip 2, come vedere in streaming la finalissima del GF Vip 2017: chi vincerà? Giulia De Lellis e Daniele Bossari sono i super favoriti.

04 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip 2017

L’attesa è finita. Oggi, lunedì 4 dicembre, alle 21.20 su canale 5, Ilary Blasi e Alfonso Signorini condurranno la finalissima del Grande Fratello Vip 2017. Era l’11 settembre quando i vip varcarono la famosa porta rossa. Da quel giorno sono trascorsi quasi tre mesi e nella casa del Grande Fratello Vip 2 è successo di tutto. Amori finiti e nuovi amori sbocciati, discussioni, riappacificazioni e grandi amicizie che, sicuramente, dureranno a lungo. Per la finalissima dell’edizione vip del padre di tutti i reality, gli autori hanno pensato ad una serata ricca di colpi di scena, emozioni e sorprese. Sarà un appuntamento imperdibile per i fans del Grande Fratello Vip 2 che, sin dalla prima puntata, hanno regalato ascolti eccellenti a Mediaset. Come sempre, anche la finalissima del Grande Fratello Vip 2017 potrà essere seguita in diretta su canale 5 e in live streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Cosa accadrà, dunque, nella finalissima del Grande Fratello Vip 2? Ilary Blasi e Alfonso Signorini daranno il via alla finale della seconda edizione del GF Vip 2 con il verdetto del televoto che decreterà il quinto finalista tra Luca Onestini e Raffaello Tonon che andrà ad aggiungersi a Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Aida Yespica e Ivana Mrazova. Nel corso della serata ci saranno sorprese per i finalisti e tante emozioni con cui i finalisti rivivranno i giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip. Non ci sarà, tuttavia, Belen Rodriguez che era stata annunciata come ospite speciale. In puntata, potrebbero esserci il fidanzato di Aida e di Ivana che, finora, sono sempre rimasti in disparte. La serata andrà avanti con una serie di televoti con cui si arriverà a stabilire i due finalisti che si contenderanno la vittoria finale. In pole position per la vittoria ci sono Giulia De Lellis e Daniele Bossari. La prima può contare sulle sue “bimbe”, decise a portarla al trionfo dopo averle regalato la vittoria. Daniele, però, ha fatto un percorso che ha conquistato tutto il pubblico di canale 5 che, nel corso della semifinale, si è emozionato nel vedere la proposta di matrimonio fatta dal conduttore alla compagna Filippa Lagerback. Saranno proprio Giulia e Daniele i due finalisti che si contenderanno il montepremi finale e la vittoria?

