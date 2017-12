GIORGIO MANETTI / Foto, un ritorno di fiamma con Gemma Galgani è ancora possibile? (Uomini e donne)

L'amore tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti del Trono Over di Uomini e donne è ancora possibile? Ecco l'indizio pubblicato dal cavaliere fiorentino su Facebook.

04 dicembre 2017

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Giorgio Manetti e Gemma Galgani continuano ad essere i protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e donne, nonostante la loro storia d'amore sia giunta al termine da tempo. Ricorderete sicuramente che, dopo un'estate trascorsa insieme, l'attrice torinese aveva deciso di chiudere quella relazione a causa di sentimenti non completamente corrisposti da parte del suo cavaliere: se lei voleva vivere il loro amore anche lontano dal programma, lui non era pronto a lasciare il clamore mediatico e desiderava incontrare anche altre donne. Da allora, si è lungamente parlato di questo amore e i due protagonisti del Trono Over sono spesso usciti anche con altre persone: entrambi, nonostante baci e relazioni promettenti, non hanno ancora trovato la persona giusta, tanto che negli ultimi tempi si è ricominciato a parlare di un loro quanto mai sorprendente ritorno di fiamma.

Giorgio Manetti e i ricordi nostalgici su Gemma Galgani

Gemma Galgani ha spesso parlato della sua storia con il cavaliere di Uomini e donne Giorgio Manetti, non negando di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Dalla parte del fiorentino era solo arrivata qualche frecciatina nei confronti di ex pretendenti della torinese, ritenuti inadatti a lei ma non era mai giunto un concreto indizio relativo ad un ritrovato interesse verso la dama. Qualche ora fa, però qualcosa è cambiato e la sorpresa da parte dei suoi fan è stata inevitabile: Giorgio ha pubblicato su Facebook uno scatto (clicca qui per vederlo) in compagnia di Gemma Galgani accompagnato dal semplice commento 'ricordi'. La coppia appare felice e sorridente al ristorante, in una foto risalente a circa due anni fa. Ed ecco che la discussione è partita, da parte dei fan che ritengono il 'Gabbiano' un po' troppo furbo e chi invece ritiene che questo amore sia ancora possibile: " Insieme vi completate... lei sicuramente ha sbagliato ma sicuramente ha pagato! Buona vita ad entrambi ve lo meritate" , "Caro Gabbiano hai volato sulle ali della libertà preservando la tua dignità .. ma ciò che ti distinguerà dagli altri uomini è il sapere ritornare alla base .. con o senza ferite .. e rivalutare il tuo rapporto con Gemma".

