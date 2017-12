GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 4 dicembre 2017: un bacio inaspettato per Owen

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 4 dicembre 2017. Meredith scopre che riceverà un premio, ma un imprevisto comprometterà tutto. Jackson capisce cosa fare dell'eredità.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 4 dicembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Vieni in barca con me, baby". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Owen (Kevin McKidd) decide di accompagnare Megan (Abigail Spencer) a Malibu, dove intende iniziare una nuova vita con il figlio e Nathan (Martin Henderson). Nel passato, Nathan chiede a Megan di sposarlo poco prima che vada in una nuova missione per il campo militare. Le regala quindi un ciondolo, destinato in realtà ad un'altra donna. Poco dopo, Owen istruisce gli altri medici militari per ciò che dovranno affrontare al campo in Iraq. Poco dopo, la sorella scopre di non essere stata presa in considerazione dal superiore per il proprio impegno. Poco dopo, Teddy (Kim Raver) rivela a Nathan di sapere da dove proviene il ciondolo e lo avvisa della presenza delle iniziali sull'oggetto, collegate alla donna a cui era destinato realmente. Nel presente, Nathan trascorre del tempo con Farouk (Bardia Seiri) per creare un legame e parlano del loro futuro insieme. Owen invece decide di prendere una strada diversa da quella stabilita e di ritornare con la sorella in un posto in cui andavano sempre a giocare insieme da bambini. Nel passato, Megan contesta a Owen di non averla difesa agli occhi del superiore. Teddy invece cerca di far riflettere Nathan sul fatto che il suo gesto è in realtà un tradimento nei confronti della donna che ama. Nel presente, Owen fa un ultimo tentativo di convincere Megan di rimanere a Seattle e la sorella svela di non aver ancora dimenticato il loro ultimo litigio, avvenuto poco prima del rapimento. Nel passato, Owen rivela di non aver raccomandato la sorella per un incarico più pericoloso solo nel tentativo di proteggerla. Con il peggioramento di un paziente, Megan preme per fare un certo tipo di intervento e decide di agire anche senza l'approvazione del fratello. Nel presente, Nathan si accorge che Farouk si è allontanato solo perché era troppo occupato per controllarlo e che è andato in crisi di fronte al benessere maggiore che la società americana gli può offrire. Owen invece finisce per far arrabbiare la sorella, salvo poi recuperare tutto durante il viaggio. Nel passato, Teddy contesta a Nathan la decisione di regalare a Megan un ciondolo acquistato per la sua amante e lo spinge a dirle tutta la verità. Nel presente, Megan rivela al fratello di aver tradito Nathan per prima. Diversi anni prima, Teddy scopre troppo tardi che la paziente di Megan è in realtà una terrorista e non riesce ad avvisarla prima che possa prendere l'elicottero.

ANTICIPAZIONI DEL 4 DICEMBRE 2017, EPISODIO 6 "VIENI IN BARCA CON ME, BABY"

Meredith decide di eseguire una procedura chirurgica rara come nuovo medico sulla copertina del JSA. Jo la convince infatti a cercare di salvare un giudice dalla diagnosi di cancro progressivo ricevuta in precedenza. Gli uomini dello staff medico del Gray Sloan decidono invece di prendersi una giornata di malattia solo per vedere la barca appena acquistata da Jackson, mentre le donne cercano appuntamenti su Tinder. Arizona decide invece di rompere con Carina per prepararsi al ritorno a casa di Sofia, mentre Amelia ritorna al lavoro, ma lotta con una perdita di sicurezza nelle proprie capacità. Finisce così per chiedere l'aiuto di Koracik e di avere qualche incoraggiamento da parte di Richard. In seguito, la Bailey e Maggie si prendono cura di un ipocondriaco che è stato colpito in modo accidentale durante una sparatoria. Meredith invece scopre di essere fra i papabili al premio annuale Harper Avery, ma la perdita del suo paziente offusca la notizia. Jackson decide intanto di dare metà della sua eredità alla Bailey per finanziare una ricerca medica, mentre Jo decide finalmente di chiedere il divorzio da Paul dopo aver confidato la propria situazione personale al giudice. Più tardi, Owen e Carina finiscono per baciarsi.

