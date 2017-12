Giulia De lellis / Vincerà la finale? (Grande Fratello Vip 2)

Giulia De Lellis prima finalista del Grande Fratello Vip 2 ora si gioca la vittoria finale. È tra le favorite insieme a Daniele Bossari. Ci sarà una nuova visita di Andrea Damante?

04 dicembre 2017 Redazione

Giulia De Lellis, Vincitrice del Grande Fratello Vip 2?

Giulia De Lellis ha finalmente potuto rivedere il fidanzato Andrea Damante durante la precedente diretta del Grande Fratello Vip 2. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva manifestato in settimana un forte disappunto per un messaggio aereo troppo scherzoso inviato dal deejay, a cui aveva riservato parole piccate e acide. Anche per questo Andrea ha deciso di rimediare al proprio errore e di manifestarle tutti i suoi sentimenti in diretta, anche se ancora una volta dietro al vetro. Una serie di messaggi che hanno preso il posto delle parole e culminate con un 'ti amo' che ha fatto sciogliere i telespettatori, anche se qualcuno ha avuto da ridire sui social anche per questa scelta della produzione. Giulia è infatti forse l'unica concorrente a non aver mai potuto vedere di persona il fidanzato, ma sempre dietro l'ormai storico vetro. C'è chi addirittura pensa che tutto questo sia avvenuto solo per dispetto, per via del noto scontro fra la concorrente e Alfonso Signorini. In realtà quest'ultimo ha avuto modo di entrare nella Casa con Ilary Blasi subito dopo la messa in onda ed ha deciso di fare un brindisi proprio con Giulia, mettendo da parte tutte le tensioni precedenti. Clicca qui per rivedere il messaggio d'amore di Andrea Damante a Giulia De Lellis.

SETTIMANA SEMPRE PIÙ TRA ALTI E BASSI

L'ultima settimana di Gf Vip 2017 per Giulia De Lellis è trascorsa fra alti e bassi come sempre. Sono stati assenti i momenti no dovuti al futuro della sua relazione con Andrea Damante, soprattutto perché il messaggio d'amore del fidanzato le ha permesso di eliminare i sospetti su un presunto tradimento. A pochi giorni di distanza dall'ultima puntata, l'ex corteggiatrice ha sottolineato con Luca Onestini di sentirsi finalmente libera di poter uscire dalla Casa. La concorrente ha inoltre manifestato un certo tipo di preoccupazione per Aida Yespica, che ha iniziato a sentire sempre di più la mancanza del figlio. I due hanno anche discusso delle cose da fare in previsione della finale, pensando a come occupare il tempo al meglio e decisi a raggiungere l'ultimo step il più in fretta possibile. Clicca qui per rivedere il video di Giulia De Lellis e Luca Onestini. Subito dopo la precedente puntata, Giulia ha inoltre ricevuto un grande regalo dalla produzione, che ha deciso di trasmettere in diffusione la sua canzone preferita: Eclissi del cuore, di L'Aura Abela e Nek.

GIULIA DE LELLIS, PROTAGONISTA ASSOLUTA GF VIP 2: VINCERÀ LA FINALE?

Ci sono pochi eventi avvenuti nel Grande Fratello Vip 2 che passeranno alla storia e Giulia De Lellis rientra di certo fra i protagonisti più in vista di quest'edizione. Dalle liti con Alfonso Signorini alle famose 'Bambine' che avrebbe scagliato contro Jeremias Rodriguez affinché uscisse dalla Casa, le stesse fan a cui ha chiesto di salvare Ivana Mrazova al televoto. Giulia è riuscita a farsi conoscere dal pubblico italiano molto di più di quanto accaduto durante l'esperienza a Uomini e Donne ed alla fine si può dire che abbia sempre dimostrato coerenza fra pensiero e azione. Anche se il suo modo di fare petulante, curioso e nevrotico potrebbero infastidire molti telespettatori, è anche vero che all'interno della Casa ha avuto modo di distinguersi per la sua sincerità e per la mancanza di macchinazioni e strategie. La De Lellis non rientra infatti in quel gruppetto che ha cercato fin dagli inizi di creare e disfare alleanze, come Cristiano Malgioglio, ed ha sempre portato avanti le sue idee senza vacillare. Anche per questo è stata nominata come prima finalista del reality ed è la più quotata per diventare la vincitrice della seconda edizione.

