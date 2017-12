Giuseppe Geppy Lama/ Il fidanzato di Aida Yespica in studio per una sorpresa? (Grande Fratello Vip 2)

Giuseppe Geppy Lama, il fidanzato di Aida Yespica in studio per la finalissima del Grande Fratello Vip 2: sorpresa in arrivo per la bellissima venezuelana?

04 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Aida Yespica, puntata dopo puntata, è riuscita a conquistare il pubblico e la finalissima del Grande Fratello Vip 2017. Ad aspettare l’uscita di Aida dalla casa più spiata d’Italia ci sarà il fidanzato Giuseppe Lama che, dopo averle fatto recapitare un biglietto con cui ha scritto la parola fine sulla loro storia dopo aver visto il rapporto nato tra la fidanzata e Jeremias Rodriguez è tornato sui suoi passi. Geppy, infatti, si è reso conto di aver sbagliato e di aver dato importanza ad una situazione che, nella vita vera, non si sarebbe creata. L’imprenditore ha così dichiarato il suo amore alla Yespica con un messaggio aereo rinunciando, però, ad incontrarla nella casa, davanti alle telecamere. Giuseppe, infatti, non si è mai presentato nella casa di Cinecittà nonostante la disponibilità della produzione del Grande Fratello. Un atteggiamento che la venezuelana ha apprezzato tantissimo. In queste settimane, infatti, Aida ha sentito profondamente la mancanza di Geppy con cui si confronterà appena uscirà dalla casa. Aida, però, potrebbe abbracciarlo prima del previsto. Geppy, infatti, dovrebbe essere in studio per accogliere la sua fidanzata.

GIUSEPPE LAMA INNAMORATO ANCORA DI AIDA

Prima di rivedere e riabbracciare Aida Yespica, Giuseppe Lama ha dichiarato i suoi sentimenti in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Chi. “Devo essere onesto. Devo accettare che la mia ragazza è scivolata durante una serata allegra. Chi di noi non sbaglia? Certo, io in questi mesi sono stato un monaco di clausura, non le ho mancato di rispetto. Ma dentro la Casa tutto cambia. Per questo, quando ho capito che si stava ‘perdendo’, le ho fatto recapitare un biglietto, il nostro bracciale, il mio dolore. Doveva sbattere per capire l’errore”, ha dichiarato Geppy al magazine diretto da Alfonso Signorini. Nonostante la storia con Aida sia cominciata solo da quattro mesi, Geppy è sicuro che sia un amore vero e profondo. “Sembra strano, ma in quattro mesi abbiamo creato un rapporto che forse si crea durante anni e anni. Conosco la sua famiglia, lei la mia. Siamo andati di corsa verso l’amore. È stato meraviglioso, chimico, voluto”, ha concluso l’imprenditore.

