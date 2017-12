Grande Fratello Vip 2 / Finale, come si vota? Ecco i metodi di televoto

Grande Fratello Vip 2, ecco come si vota per la finale di stasera, meccanismi di votazione tramite sito web, applicazione, messenger ed SMS, tutte le possibilità.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. La seconda edizione del reality show di Casa Endemol, vedrà presentarsi in diretta i sei protagonisti famosi che sono rimasti ancora in gioco: chi vincerà? La puntata si aprirà con lo scontro diretto tra Luca Onestini e Raffaello Tonon. Per votare per uno piuttosto che per l’altro, potete recarvi su questa pagina web e dopo aver fatto il vostro accesso (anche tramite Facebook), potete dare un massimo di 50 voti. Si può votare anche via SMS mandando un messaggio al 477.000.3 con il nome del concorrente preferito. Costo massimo per SMS è 0,16€ iva inclusa a seconda dell'operatore. L’utente – naturalmente - pagherà solo i voti validi. Si potrà votare anche tramite Messenger, cercando la pagina ufficiale del Grande Fratello su Facebook (@GrandeFratello) e cliccando su “Invia un messaggio”. In questa maniera entrerete nel chatbot di Grande Fratello Vip e potrete votare selezionando “Vota” dal menu o digitando “Vota”. Questo è ciò che dovrete fare per votare un concorrente tra Luca e Raffaello, in nomination dall’intera settimana.

Lo stesso meccanismo di voto è attuabile anche per gli altri concorrenti in finale: chi vincerà? Naturalmente dopo aver compreso chi passerà il turno verso le battute finali tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, tutto si ricalcolerà a seconda del percorso televisivo che andrà in onda questa sera, a partire dalle 21.25 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il Grande Fratello Vip infatti, ogni settimana offre al pubblico la possibilità di scegliere i concorrenti preferiti tramite molteplici meccanismi di votazione, per far diventare il pubblico vero protagonista di questo percorso. Se volete votare anche in mobilità, ovunque voi siate, potete scaricare l’applicazione ufficiale di “Mediaset FAN”. Dopo aver scaricato l’app su smartphone o tablet, vedrete su ogni pagina il pulsante “Vota”, che diventerà rosso all’apertura del televoto comunicata durante la finale. Basterà selezionarlo e registrarsi per manifestare la vostra preferenza. Chi trionferà tra Daniele Bossari, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Aida Yespica e Raffaello Tonon?

