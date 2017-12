Grande Fratello Vip 2017 / Finale in diretta: chi sarà il vincitore? (4 dicembre)

Finale Grande Fratello Vip 2017, ed 2: chi vincerà tra i finalisti in gara? Un testa a testa tra Daniele Bossari e Giulia De Lellis; Onestini possibile sorpresa. Tonon eliminato al televoto?

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Finale Grande Fratello Vip 2017

C'è grandissima attesa per la finale del Grande Fratello Vip 2017, in onda questa sera, dalle 21.25 circa (anche se la semifinale ha aperto i battenti quasi alle 22!) condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. Con i due presentatori, anche l'irriverente incursione della Gialappa's Band, attualmente in onda anche con Mai dire GF Vip ogni martedì dopo Le Iene su Italia 1. Chi vincerà questa seconda edizione del reality show più spiato della televisione italiana? La puntata dovrebbe aprirsi con uno scontro diretto tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, in nomination insieme per tutta la settimana. Proprio l'opinionista milanese, nel corso delle ore ha mostrato tutta la sua gioia per avere potuto partecipare al programma e avere vissuto l'amicizia con l'ex tronista, considerata veramente speciale. Chi uscirà tra i due? Secondo i sondaggi web, il sesto classificato del programma prodotto da Endemol, dovrebbe essere proprio il riccioluto ex vincitore de La Fattoria… staremo a vedere cosa accadrà!

Belen ospite nella finale del GF Vip? Arriva la smentita

Secondo le prime anticipazioni della finalissima del Grande Fratello Vip 2017, ci dovrebbero essere molte sorprese per i personaggi ancora nella Casa più spiata di Cinecittà. Nei giorni scorsi era stata annunciata in qualità di ospite speciale dell’ultima puntata del reality, la showgirl argentina Belen Rodriguez. Tante le polemiche dietro la presunta nuova partecipazione della conduttrice di Tu si que vales, ed infatti, per molti questo è stato l’anno dei fratelli Rodriguez. Per certi versi però, i ragazzi argentini avrebbero abbondantemente stancato. Il pubblico (specie quello social), ha mostrato notevole fastidio per gli ipotetici favoritismi ai fratelli Rodriguez. Sia Jeremias che Cecilia, per gli internauti avrebbero ricevuto quasi un trattamento di favore rispetto agli altri. Questa sera Belen, sarebbe dovuta entrare nella Casa per dare al suo pubblico un importante annuncio televisivo. L’argentina, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe condurre l’edizione NIP del GF in partenza dal prossimo marzo 2018. Tuttavia, a poche ore dalla diretta sarebbe giunta anche la smentita, come anticipato da AffariItalia.it. Se a lanciare l'indiscrezione di una sua presunta partecipazione era stato il settimanale Chi, anticipando un ruolo molto "movimentato" della showgirl nel corso della serata, qualcosa sarebbe nel frattempo cambiato. Belen, infatti, a quanto pare non parteciperà alla finale. Su una fanpage Instagram dell'argentina, il post chiarificatore: "Bufala, Belen non parteciperà a nessuna finale del Gf Vip". Gabriele Parpiglia avrebbe quindi precisato l'equivoco: "Non sarà ospite, è stato un errore di battitura del giornale. Spiegheremo sul prossimo numero di Chi, grazie mille". Cosa sarà accaduto?

Le sorprese in Casa, ecco chi potrebbe entrare

Stasera, dalle 21.25 circa andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 2017. Chi vincerà? I pronostici parlano di un testa a testa tra Daniele Bossari e Giulia De Lellis. Nel frattempo, per quanto riguarda le sorprese della Casa, potrebbe entrare Andrea Damante. Il fidanzato dell’esperta in tendenze, potrebbe finalmente abbracciare la sua Giulietta dopo averla vista per ben due volte con un vetro che li separava. Ci potrebbe essere anche la possibilità di vedere il misterioso fidanzato di Ivana, anche lui entrare nella residenza dopo due mesi e mezzo di silenzio. Anche Geppy Lama potrebbe incontrare Aida per mettere in chiaro il loro rapporto d’amore attualmente un poco in crisi: faranno definitivamente la pace? E cosa ne pensate se entrasse nella dimora di Cinecittà anche la bombastica Paola Caruso? L’ex bonas ha mandato un aereo a Luca Onestini dichiarandogli il suo amore. Spazio poi, per i video inediti così come i nuovi confronti in attesa della consacrazione ufficiale del vincitore dell’edizione: tutti pronti?

