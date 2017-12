IGNAZIO MOSER/ Contro la D'Urso e criticato dal padre (Grande Fratello vip 2)

Ignazio Moser sta facendo parlare molto di sè dopo essere uscito dalla casa del Grande Fratello vip 2 e aver instaurato una relazione con Cecilia Rodriguez.

Momento veramente d’oro per Cecilia Rodriguez, la bella sorella di Belen, e Ignazio Moser, protagonisti incontrastati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 e di cui stasera 4 dicembre vedremo la finalissima. La Rodriguez, durante la sua partecipazione al programma, ha fatto parlare molto di sé per il suo rapporto col fratello Jeremias e, sopratutto, per aver lasciato in diretta il fidanzato Francesco Monte ma una scena che entrerà, sicuramente, negli annali della storia della televisione è stato il giallo dell'armadio, in cui Ignazio Moser si è rinchiuso con Chechu nelle ante rendendosi protagonisti di un vero e proprio siparietto a luci rosse il tutto sotto l’occhio vigile delle telecamere. Ignazio e Cecilia hanno smentito tutto ma il popolo della rete ha pensato che la versione dei fatti edulcorata sia stata appositamente creata ad arte dagli autori del Grande Fratello per smontare le polemiche, facendo addirittura rigirare un nuovo video ai due protagonisti. Fatto sta che, da quel momento, sembra essere iniziato il declino dei due nel reality, portando i telespettatori a farli fuori. Ignazio, in particolar modo, ha visto peggorare la sua reputazione di giorno in giorno, sopratutto dopo la frase pronunciata a seguito della sua notte d'amore con Cecilia. Questo, probabilmente, lo ha portato a perdere il televoto con Cristiano Malgioglio, poi battuto dalla semisconosciuta Ivana.

LA D’URSO CONTRO I RODRIGUEZ E IGNAZIO

Ignazio e Cecilia sono veramente innamoratissimi e i due si fanno fotografare in ogni dove. e si fa fotografare con. I due sono super paparazzati, si fanno scatti in ascensore, dallo stesso parrucchiere e Moser ha anche pubblicato una foto in cui sono a letto insieme subito dopo la sua eliminazione nella diretta del 27 novembre, postando la didascalia "Tutto il resto è noia". Insomma, Moser e la Rodriguez sembrano proprio felicissimi della loro relazione ma i telespettatori sembrano essere stanchi della famiglia Rodriguez e di tutto quello che ruota attorno a loro. Inoltre, sembrerebbe esserci una guerra a distanza tra una delle regine del pomeriggio (e del trash) di Canale 5 Barbara d’Urso e la Belen family. Cecilia, infatti, avrebbe criticato la Carmelita nazionale per il suo modo di trattare le donne pur di fare ascolti e, soprattutto, per alcune frasi poco eleganti nei confronti della consanguinea. A questo punto, Ignazio si è schierato dalla parte della sua nuova fidanzata, decidendo di boicottare il salotto più amato di Canale 5. "Sono abituato a sentirmi dire qualsiasi cosa sul mio conto e non mi importa. In devo proteggere la mia ragazza, Le ha fatto del male e io non faccio ospitate da persone che non hanno avuto rispetto di Cecilia e sopratutto da chi le ha fatto del male mediatico. L’episodio dell’armadio? Nato per creare scandalo televisivo senza fondamento. Quindi che dica ciò che pensa, non mi tocca nulla. Aver rifiutato l’invito della signora è una scelta mia. Queste le parole del ciclista anche se molti, sui social, hanno detto come Ignazio sia molto diverso da Francesco e che si è subito dovuto adeguare alle regole del clan.

FRANCESCO MOSER CONTRO IL FIGLIO DOPO IL GRANDE FRATELLO VIP 2

Ignazio, che ha perso il televoto lunedì sera contro Cristiano Malgioglio, ha deciso di trascorrere le ore successive all’eliminazione con la sua Cecilia. Al quotidiano L’Adige l’uomo ha confessato: “Sono rimasto in hotel con Cecilia finché ho preso il treno che mi ha portato a casa. Volevo solo stare con lei, senza telecamere e microfoni. Abbiamo passato la notte insieme .In questi mesi è nato un sentimento più che forte, penso che si sia visto anche in televisione. La chimica che c’è tra noi non cambierà nel mondo reale.” Ha ammesso di aver provato una sorta di show una volta rientrato nel mondo reale dopo 77 giorni ma di voler tornare alla sua vita normale, alla terra. E’ quello il suo vero lavoro mentre tutto il resto è un contorno. Tuttavia, qualcuno ha già avuto modo di criticare il comportamento di Ignazio e cioè suo padre. Francesco Moser ha così tuonato: “E’ andato via proprio nel momento della vendemmia quando c’era da occuparsi del raccolto, ora torni a vendemmiare”. Insomma, sembra ormai palese come l’uomo non abbia affatto gradito la scelta del figlio e che ora vorrebbe rivederlo tra le valli, lontano dai riflettori. Moser junior, però, ha in serbo una serie di appuntamento proprio con Cecilia e li vedremo ancora in tv per molto tempo.

