IL SEGRETO / Una difficile decisione per Matias: si assumerà le sue responsabilità? (Anticipazioni 4 dicembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 4 dicembre: Matias deve prendere una difficile decisione sul suo futuro con Marcela. Accetterà di sposarla per il bene del bambino?

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La nuova settimana di programmazione de Il Segreto si apre all'insegna di Matias e della inaspettata dichiarazione di Marcela: la ragazza, con la quale il figlio di Emilia ha avuto una breve relazione, è rimasta incinta. Si è trattato di un duro colpo per Matias che proprio in quei giorni sembrava pronto a dare una seconda possibilità al suo rapporto con Beatriz, l'unica persona di cui è davvero innamorato. La prima a rendersi conto di non essere l'oggetto del desiderio del giovane Castaneda sarà proprio Marcela. Proprio per questo oggi cercherà di fargli capire che non sarà necessario sposarsi per evitare lo scandalo di una gravidanza lontana dal matrimonio: lei sarà in grado di cavarsela anche senza il suo aiuto, trasferendosi in Argentina. In Sudamericana ha infatti dei parenti che potranno aiutarla sia a crescere il bambino sia a trovare un lavoro che potrà permetterle di vivere agiatamente. Come reagirà Matias davanti a tale richiesta?

Il Segreto: Matias si prenderà le sue responsabilità?

Matias dovrà fare la sua scelta nella puntata di oggi de Il Segreto: prendersi le sue responsabilità, sposando Marcela, o lasciarla andare, senza che nessuno scopra mai ciò che è davvero accaduto. Potrebbe così vivere una volta per tutte il suo amore per Beatriz, sorpresa dal comportamento degli ultimi giorni del suo innamorato. Ma chi conosce bene Matias sar che è un bravo ragazzo e, considerando il suo difficile passato, non avrà il coraggio di abbandonare Marcela e il suo bambino nel momento del bisogno. Ed ecco che, com'era prevedibile, Matias deciderà di fare l'unica scelta possibile, chiedendo alla giovane di sposarlo per dare una famiglia felice e unita al nascituro. Saranno parole che riempiranno di gioia la ragazza e che manderanno ancor più in confusione Matias. Il suo strano comportamento, infatti, non sfuggirà all'occhio attento di Nicolas che inviterà Alfonso a confrontarsi con il ragazzo: qualcosa bolle in pentola, i Castaneda saranno ancora vicini in questa nuova difficoltà?

