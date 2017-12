IO SONO LEGGENDA/ Su Italia 1 il film con Will Smith e Salli Richardson (oggi, 4 dicembre 2017)

Io sono leggenda, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Will Smith, Salli Richardson e Willow Smith, alla regia Pracnis Lawrence. Il dettaglio.

04 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST WILL SMITH

Io sono legenda, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 21.25. Una pellicola d'azione che è stata interpretata da Will Smith, Salli Richardson, Willow Smith, Alice Braga, Dash Mihok e Charlie Tahan. La pellicola è stata diretta da Pracnis Lawrence nel 2007 e totalmente ispirata all'opera romanzata omonima scritta da Richard Matheson. Si tratta del terzo adattamento cinematografico del romanzo e probabilmente quello più affine alla storia originale del libro. Io sono leggenda è uscito nei cinema statunitensi nel dicembre del 2007 e nelle sale cinematografiche italiani nel gennaio dell'anno successivo. Ad interpretare il protagonista (Robert Neville) è Will Smith, uno degli attori statunitensi più amati al mondo. Alcuni dei film più celebri a cui ha preso parte sono Man in Black, La ricerca della felicità, Collateral beauty e Hitch - Lui sì che capisce le donne. Ma ecco nel detatglio la trama del film.

IO SONO LEGGENDA, LA TRAMA DEL FILM NEL DETTAGLIO

Nel 2012 un virus genetico, creato in laboratorio nel tentativo di debellare il cancro, annienta l'intera umanità. L'unico uomo rimasto in vita sembra essere Robert Neville. Parte delle persone infette non sono morte, trasformandosi in mostri geneticamente modificati che hanno ucciso i pochi superstiti della terribile epidemia. Neville, che prima dell'ecatombe era un abile e stimato virologo, ha costruito un laboratorio all'interno nel suo appartamento di New York dove conduce continui esperimenti nel tentativo di trovare un possibile antidoto all'epidemia. Di notte si barrica in casa mentre di giorno può liberamente vagare per le via della grande mela (i mostri infetti non possono esporsi alla luce del sole). Ogni giorno, oltre a guardare e riguardare i video della sua famiglia, invia un disperato segnale radio nella speranza di intercettare altri sopravvissuti, invitandoli a presentarsi al porto. Col passare del tempo Robert si convince sempre più di essere l'unico uomo rimasto sulla Terra e quando alcuni mostri infettano il suo cane Sam (il suo unico interlocutore vivente) l'uomo decide di uscire di notte per uccidere il maggior numero di infetti possibile. Robert sembra essere ormai spacciato, con tre degli infetti che stanno per assalirlo. Improvvisamente l'uomo viene tratto in salvo da una donna e da suo figlio, anche loro completamente immuni dal virus. I tre si rifugiano immediatamente all'interno del laboratorio di Robert dove quest'ultimo scopre che l'esperimento fatto su una cavia umana infetta sta funzionando. La donna è infatti in via di guarigione. Il virologo decide così di prelevare un campione di dna della cavia e consegnarlo ad Anna, la donna che lo ha salvato. Robert, alla fine, per permettere ad Anna e suo figlio di fuggire decide di farsi esplodere, uccidendo tutti gli infetti accorsi nel suo laboratorio.

