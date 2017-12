Ilary Blasi/ Video: I figli Chanel, Cristian e Isabel al Grande Fratello Vip 2 con Totti

Ilary Blasi, i tre figli della conduttrice sul palco del Gf Vip. I ragazzi, nati dall'unione con Francesco Totti, hanno portato la busta col primo eliminato della finalissima

04 dicembre 2017 Fabio Belli

La serata della finalissima del Grande Fratello Vip continua ad essere ricchissima di sorprese. Al momento della proclamazione del primo eliminato della serata tra i finalisti, a portare la busta riguardo chi proseguirà il cammino nella casa tra Raffaello Tonon e Luca Onestini, sono entrati i tre figli di Ilary Blasi, Christian, Chanel ed Isabel. Un momento emozionante per la conduttrice che per tredici settimane ha mantenuti alti i ritmi della trasmissione, e che ha visto i suoi ragazzi, dal più grande alla più piccolina, portare la busta e festeggiarla, anche con un pizzico di commozione. Christian è già un provetto calciatore con le giovanili della Roma, con una recente intervista del padre, Francesco Totti, che ha spiegato come sul ragazzo non siano applicate aspettative sportive. La piccola Isabel è rimasta invece in braccio alla mamma, per poi essere accompagnata fuori dal palco da Chanel, da brava sorella maggiore (clicca qui per vedere il video)

TOTTI E SIGNORINI, TROPPO AMICI

La sorpresa è stata grande ed emozionante per Ilary, ma Alfonso Signorini ha provato ad alzare il tiro chiamando a gran voce in studio il marito della conduttrice, l’ex campione giallorosso Francesco Totti, che peraltro già in passato è stato ospite del Grande Fratello Vip. Un’idea che è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, che ha iniziato a intonare il coro “Francesco, Francesco!” all’interno della casa. Nonostante questo, di Totti non c’è stata traccia. Signorini ha tentato il “colpo di teatro” andando dietro le quinte, in molti si sono chiesti se fosse andato a prendere proprio Totti. Dopo poche decine di secondi, è ritornato a “mani vuote”, dicendo simpaticamente che Francesco lo aspettava ancora nel camerino. D’altronde pochi giorni fa Totti e Signorini hanno mostrato grande intesa, con l’attuale dirigente della Roma che ha regalato anche al conduttore, giornalista ed opinionista una maglia giallorossa con dedica, come mostrato anche da Signorini in alcune foto postate su Facebook. La finale va avanti, per Totti sarà per il prossimo anno.

