Ivana Mrazova/ Pronta a stupire nella finale, sarà lei la vincitrice? (Grande Fratello Vip 2)

Ivana Mrazova, la modella entra come ultima finalista del Grande Fratello Vip 2 e punta alla vittoria finale dopo aver resistito a diverse nomination. Il mistero del pipistrello rapito

04 dicembre 2017 Redazione

Ivana Mrazova, possibile vincitrice del Grande Fratello Vip 2?

L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 ha messo in luce le capacità di ragionamento di Ivana Mrazova. La modella si è ritrovata infatti a dover affrontare il televoto, il secondo di tutta la sua esperienza nel reality, a causa dei noti giochi della produzione per mettere in difficoltà i concorrenti e per alimentare la suspense. Andando contro quanto stabilito con Giulia De Lellis in precedenza, Ivana ha deciso di sfidare in modo diretto Cristiano Malgioglio e di permettere a Luca Onestini e Raffaello Tonon di proseguire la loro avventura senza doversi dividere proprio ad un passo dalla finale. L'ex corteggiatrice e amica della modella ha sollevato non poche obbiezioni per questa sua scelta, convinta che si fosse esposta troppo al rischio. Il calcolo di Ivana invece si è rivelato alla fine corretto ed è riuscita a stracciare il paroliere italiano, considerato nella Casa uno dei più forti e vittima in realtà nelle ultime settimane delle sue stesse strategie. La modella è riuscita così a stupire ancora una volta il pubblico grazie alla sua capacità di analisi, gettando allo stesso tempo i telespettatori in un grande dilemma: possibile che la Mrazova avesse previsto la propria salvezza?

IL MISTERO DEL RAPIMENTO DEL PIPISTRELLO

Sono ormai trascorsi gli ultimi giorni di Gf Vip 2 e Ivana Mrazova ha mantenuto fede alla sua personalità, lanciandosi in ricette per gli altri concorrenti e giochi divertenti. L'abbiamo vista in particolare subire il rapimento del suo amato pipistrello, il pupazzetto che ha sempre tenuto con sé nelle ore notturne e misteriosamente sottratto da un altro concorrente. Ivana è diventata così protagonista indiretta di diverse giornate nel reality, in cui i vip rimasti nella Casa si sono lanciati in teorie sul possibile rapitore. Solo dopo diverse ore la modella ha creduto di poter riabbracciare il pipistrello, dato un nuovo messaggio che le indicava la presenza del pupazzetto in piscina. L'amara sorpresa è stata trovare invece al suo posto una candela messa sott'acqua, che ha fatto arrabbiare non poco Ivana. A quel punto tuttavia i giochi erano ormai scoperti ed è stato confermato che il rapitore misterioso non era altri che Luca Onestini, che a quanto pare ha voluto vendicarsi delle scarpe che la modella gli aveva nascosto in precedenza. Il ritrovamento tuttavia non è stato così semplice, anche se Ivana ha alternato risate a finte arrabbiature. Clicca qui per rivedere il ritrovamento del pipistrello di Ivana Mrazova.

ARRIVATA ALLA FINALE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2, SARÀ LEI IL VINCITORE?

Il merito di Ivana Mrazova è di certo di aver stravolto ogni previsione del pubblico del Gf Vip 2017. La modella ceca è stata considerata fin dall'inizio come la sfavorita di tutto il gruppo di concorrenti e in tante settimane non solo è riuscita ad evitare qualsiasi nomination, fatta eccezione per quella iniziale, ma anche a conquistare il cuore dei telespettatori. Il suo modo di parlare e la sua sincerità, spesso mista ad un modo ingenuo di vedere le cose, hanno colpito molto il pubblico da casa, che alla fine ha deciso di darle l'accesso alla finale. Di certo ha giocato un ruolo significativo la sua vicinanza con Giulia De Lellis, che pur di salvarla ha messo in moto le sue famigerate Bambine. La precedente diretta potrebbe in realtà aver rivelato un particolare di Ivana rimasto finora nascosto, ovvero la capacità di capire al volo in quale situazione si trova. La sua decisione di andare al televoto con Cristiano Malgioglio ha infatti più chiavi di lettura, che spaziano dal freddo calcolo fino alla fedeltà verso Luca Onestini e Raffaello Tonon. In apparenza sembra infatti che la modella abbia preferito sacrificare se stessa pur di permettere agli Oneston di proseguire il loro percorso, ma non è detto che non abbia invece tenuto in considerazione la popolarità scemata del paroliere, che nelle ultime puntate non aveva più ottenuto il consenso da parte del pubblico.

© Riproduzione Riservata.