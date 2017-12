Karina Cascella è fidanzata / Foto, dopo Salvatore Angelucci ritrova l’amore: “Tu sei la mia favola!”

Karina Cascella ritrova l'amore dopo Salvatore Angelucci: ecco la fotografia con il nuovo fidanzato e la dedica d'amore per lui dopo gli scontri di Domenica Live.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Karina Cascella ritrova l'amore

Karina Cascella è di nuovo innamorata. L'ex opinionista di Uomini e Donne, nel corso degli ultimi tempi è tornata in pista da Barbara d'Urso, divisa tra Pomeriggio 5 e Domenica Live. La campana ha mostrato da sempre un caratterino niente male che ha avuto modo di farla notare anche per gli ultimi scontri con i Rodriguez. Ed infatti proprio ieri, la Cascella ha nuovamente detto la sua durante la trasmissione del dì di festa condotta da Barbara d'Urso. “Ci sono dei deliri di onnipotenza da parte della famiglia Rodriguez – ha evidenziato la bionda - Io non ho nulla contro questa benedetta famiglia, Santa famiglia, il problema è che loro hanno deliri di onnipotenza. Tipo Belen al Maurizio Costanzo Show, che all’uomo che ha fatto la storia della tv ha detto ‘quando hai slinguato tua moglie per l’ultima volta?’. Allora io mi domando e dico, ma come ti permetti di avere questa arroganza nei confronti di quella che hai davanti, la storia della tv. Pensano di avere il potere, questi pensano di essere arrivati, ma dove?!”.

Karina, dopo Salvatore è di nuovo innamorata

Karina Cascella nelle ultime ore, dopo gli scontri televisivi da Barbara d’Urso, ha aperto il suo cuore in maniera pubblica. “Ho sempre creduto nelle favole…Tu sei la mia”, queste le parole social della bionda che ha ufficialmente dichiarato di essere nuovamente innamorata dopo la lunga relazione d’amore con l’ex tronista Salvatore Angelucci. La Cascella ha postato una fotografia su Instagram al fianco del suo fidanzato, per augurargli un buon compleanno. La donna ha sempre confessato di tenere molto alla sua privacy e di volere tenere le sue relazioni private lontane dalle telecamere dei programmi di Barbara d’Urso. Ed infatti, in risposta ad una utente che affermava che si può avere una relazione d’amore senza per forza di cose postare continuamente scatti insieme, lei ha dichiarato: "Esatto! Oggi è il compleanno e posto la foto la prossima tra un anno!". Dopo la fine della storia con Angelucci per Karina ricominciare è stato notevolmente difficile ma grazie all’amore per la figlia è riuscita a voltare pagina.

Ho sempre creduto nelle favole... Tu sei la mia?? Buon compleanno amore mio?? Un post condiviso da Kari???? (@karinacascella) in data: 4 Dic 2017 alle ore 05:08 PST

