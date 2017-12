LUCA ONESTINI/ Al televoto con Raffaello Tonon, sarà eliminato? (Grande Fratello Vip 2017)

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 è stata di certo molto emozionante per Luca Onestini. L'ex tronista può dirsi intanto soddisfatto per il rapporto con Raffaello Tonon

L'ultima diretta del Gf Vip 2 è stata di certo molto emozionante per Luca Onestini e non solo per la possibilità di dover abbandonare la Casa. L'ex tronista ha infatti ricevuto la visita dell'unica persona che non si aspettava di vedere varcare la porta rossa: il padre. La figura del genitore è sempre stata centrale per lui, tanto che più volte ne ha parlato con ammirazione sia durante il suo percorso a Uomini e Donne che all'interno del reality di Canale 5. Il padre gli ha insegnato infatti a prendersi cura del fratello più piccolo Gianmarco, assicurandosi fin da piccolo che replicasse con il fratello ogni gioco fatto con il genitore. Evidente inoltre dalle parole pronunciate proprio da Onestini Senior come la paura di non essere all'altezza delle sue aspettative giochi un ruolo forte nei pensieri di Luca, che si ritrova ancora una volta diviso fra una carriera nel mondo della televisione e un'altra legata agli studi di Odontoiatria. Quest'ultimo è un sogno che non ha mai abbandonato, ma durante il loro recente e commovente incontro, il padre ha voluto sottolineare che la famiglia lo sosterrà in qualsiasi decisione che vorrà prendere per il suo futuro. "Non importa se studi, fai tv o altro", ha iniziato Onestini il suo discorso al figlio, nascondendo il viso per timidezza e dimostrando di aver superato un grande ostacolo pur di sostenere il figlio in quest'avventura.

LUCA ONESTINI E L’ACCUSA A GIULIA DE LELLIS

Luca Onestini si trova a un piccolo passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2 e mentre in Casa si respira un'atmosfera più tranquilla, l'ex tronista si è lasciato andare a pensieri malinconici. Dopo oltre due mesi all'interno della struttura di Cinecittà e in assenza di tante persone con cui interagire, Luca appare più spento e pensieroso e soprattutto ha sottolineato come stia iniziando a non sopportare la reclusione forzata. Non sono mancati di certo gli scherzi con l'amico Raffaello Tonon, con cui si è lanciato in uno stacchetto dance sulle note del tormentone Andiamo a Comandare, e le teorie per risalire al vero colpevole del rapimento del pipistrello di Ivana Mrazova. Negli ultimi giorni, la scomparsa misteriosa del pupazzetto della modella ha tenuto i concorrenti concentrati sul ladro di turno e Luca sembra aver elaborato una teoria tutta sua che lo ha portato dritto a un solo nome: Giulia De Lellis. Durante una chiacchierata con Daniele Bossari, l'ex tronista ha invece ribadito di non volersi portare via alcun oggetto dalla Casa come ricordo, dato che ha sempre dato più importanza alle persone e al rapporto umano. In questo può dirsi vincitore, dato il legame stretto con Raffaello.

LE CHANCE DI VITTORIA

Il nome di Luca Onestini continua a ricorrere spesso sui social per quanto riguarda la vittoria finale del Gf Vip 2017. Sono tanti i fan che vorrebbero vincitore l'ex tronista, che in pochissime settimane e grazie alla presenza di Raffaello Tonon, è riuscito a emergere sempre di più. Dalla sua parte Luca ha il vantaggio di essersi sempre dimostrato corretto nei confronti degli altri concorrenti, anche di fronte alle accuse di Jeremias e Cecilia Rodriguez, che subito dopo la rottura con Soleil Sorgé lo avevano accusato di aver macchinato tutto. Accuse che poi sono ritornate indietro con effetto boomerang al mittente proprio per via del carattere sincero e pulito di Luca. I nomi più quotati per salire sul podio sono infatti quello dell'ex tronista, di Daniele Bossari e Giulia De Lellis, ostacoli non semplici da superare. E se è vero che questa edizione del reality ha vissuto la vittoria della sincerità, possiamo anche ipotizzare che Luca ha molte probabilità di tagliare l'ultimo traguardo. E anche se così non dovesse essere, di certo il concorrente ha dimostrato di aver già vinto grazie al percorso fatto nella Casa e soprattutto nell'aver trovato un amico come Raffaello.

