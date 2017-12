LUCIA BOSE'/ "Picasso? Non era cattivo, era semplice... ma forte come un toro"

Lucia Bosè, la grande attrice italiana parla del suo grande amore con il torero Dominguin e dell'amicizia vissuta con il pittore spagnolo Pablo Picasso.

04 dicembre 2017 Francesco Agostini

Lucia Bosè (Wikipedia)

L'attrice Lucia Bosè di avventure ne ha vissute tante nella sua vita. Un marito famosissimo in tutto il mondo, il torero Dominguin, tre figli e un'esistenza passata completamente nel mondo dell'arte. Arte intesa in senso totale del termine, non ristretta a un determinato settore come si fa di solito: cinema, teatro, televisione, pittura. Soprattutto pittura, grazie alle sue amicizie sentite e molto influenti. La più luminosa di tutte fu certamente quella con il celebre pittore spagnolo Pablo Picasso, padre del cubismo in tutte le sue diramazioni e di un capolavoro mondiale come Guernica. Lucia Bosè è una delle pochissime persone ancora in vita che possono vantarsi di aver conosciuto il grande pittore e genio creativo. Racconta Lucia Bosè su Nazione-Carlino-Giorno: "Pablo Picasso nella sfera privata era una persona molto buona e semplice, non era affatto come molti amavano descriverlo. Pablo si era fatto la fama di trattare male le donne, quasi fosse un misogino. Beh, non era per niente vero. Aveva una personalità forte come un toro, da vero spagnolo, ma era buonissimo." E se lo dice lei...

L'AMORE CON DOMINGUIN

Lo abbiamo detto in precedenza, la vita di Lucia Bosè è stata ricca di avvenimenti burrascosi e vissuta intensamente. Dal punto di vista dell'amore, però, solo un uomo è riuscito a far breccia nella bella Lucia (una che vinse Miss Italia ed era considerata all'epoca una delle donne più belle del mondo): il torero Dominguin. Racconta l'attrice: "L'unico amore della mia vita è stato il torero Dominguin, con cui ho avuto la bellezza di tre figli. Lo amavo moltissimo ma la nostra storia è finita per via dei continui tradimenti da parte di lui." Dopo Dominguin Lucia Bosè ebbe altre storie, come quella, ad esempio, con il comico e presentatore Walter Chiari, altro grande latin lover. Con Chiari, però, non ci fu mai amore ed enrtrambi lo sapevano bene: "Walter era una persona squisita, socievole, amabile e simpaticissimo. Sapevamo entrambi però che io non l'avrei mai sposato perché amavo ancora Dominguin." Al giorno d'ggi Lucia Bosè vive in un piccolissimo paese spagnolo e passa le sue giornate in una tranquillità assoluta, costruendo picoli oggetti d'artigianato. I tempi di Picasso e Dominguin sono molto lontani, ma nella sua memoria crediamo che siano ancora vivi. Dopotutto, come dimenticare personaggi simili?

