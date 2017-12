LUCIANA LITTIZZETTO / Video, le battute su Daniele Bossari: "Ho capito il vero significato di Homo Erectus"

Luciana Littizzetto rivolge le sue battute a Daniele Bossari, parlando del suo incontro con Filippa Lagerback avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip 2 (video).

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Luciana Littizzetto e Fabio Fazio

Il Grande Fratello Vip 2 conquista tutti ed espatria anche sulle reti Rai, diventando oggetto delle battute di Luciana Littizzetto a Che tempo che fa. Nella puntata di ieri sera, infatti, la comica ha parlato di quanto visto nell'ultima diretta del reality show di Canale 5 dando la sua ineguagliabile versione di quanto accaduto tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Ricordiamo, infatti, che quest'ultima è stata ospite della Casa ed ha potuto riabbracciare il suo compagno, che le ha chiesto di sposarla. Ma le sensazioni del conduttore di Mistero sono apparse più che evidenti, tanto che lui stesso dopo la diretta ha parlato con i compagni, affermando di avere voluto qualcosa in più dalla sua Filippa.... Ma cosa pensa Luciana di questo confronto? Ecco le sue parole: "Quelle carogne degli autori del Grande Fratello Vip, per far venire le fregole al suo fidanzato, l'hanno messo per una settimana con Aida Yespica che non è certo una monaca e non è una che si accontenta di giocare a ramino. Quando Bossari ha aperto la porta e ha visto Filippa: hai presente i documentari della National Geographic la stagione degli amori?

Luciana Littizzetto: ecco il vero significato di Homo Erectus

Luciana Littizzetto ha continuato il suo commento sulla reazione di Daniele Bossari, quando ha potuto riabbracciare Filippa Lagerback: "Ho anche capito il vero significato di homo erectus. Filippa è entrata carina tutta composta, l’altro era satana, una roba da sparargli i sedativi, non l'ha baciata, le ha fatto la gastroscopia. Erano aggrovigliati, un cannibalismo. Ma devo dire che anche Filippa l’ho vista molto motivata… meno male". Archiviate le battute sulla sua collega nel programma Che tempo che fa, la Littizzetto non poteva rinunciare ad una frecciatina verso Cecilia Rodriguez e l'ormai celebre video dell'armadio: " Ma poi perché quando è entrata quella Cecilia… ma chi se ne frega abbiamo già visto tutto". Filippa Lagerback ha avuto ieri sera l'occasione di sfoggiare il suo anello di fidanzamento, che per ora rappresenta più che altro un simbolo (visto che Daniele non ha avuto la possibilità di acquistarlo): "È un anello di scena e non mi interessa che sia vero. Poteva essere di gomma, di carta, di qualsiasi materiale. L'importante è che un simbolo, è il simbolo del nostro amore". Clicca qui per vedere il video.

