La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, il giorno della messa in onda è arrivato

La scelta di Sabrina Ghio è Nicolò Raniolo, nella puntata di oggi, 4 dicembre, di Uomini e donne è finalmente arrivato il momento della messa in onda, come reagirà il corteggiatore?

04 dicembre 2017 Hedda Hopper

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Ci siamo, il momento della messa in onda per la scelta di Sabrina Ghio è finalmente arrivato a Uomini e donne dopo un paio di settimane di litigi e colpi di scena. La bella tronista era convinta di poter sciogliere il cuore di Nicolò Raniolo ma alla fine si è dovuta ricredere. Il corteggiatore si è aperto con lei raccontando del bullismo di cui è stata vittima e in quel momento abbiamo creduto tutti che finalmente tra loro si fosse instaurato un rapporto profondo ma ci sbagliavamo. Il bacio con Nicolò Fabbri, andato in onda nella stessa puntata, ha messo in crisi di nuovo tutti e Nicolò Raniolo ha subito gridato allo "scandalo" dicendo di aver sbagliato a fidarsi di lei e trovandola incoerente in tutto il suo percorso. Le lacrime di Sabrina hanno palesemente spiegato da che parte fosse il suo cuore ma fino alla fine abbiamo sperato che andasse avanti con il suo trono trovando il suo principe azzurro ma così non è stato.

UN TRISTE EPILOGO PER SABRINA GHIO

Mentre Fabbri ha messo tutti al corrente della cotta che si è preso per Sabrina Ghio, lei ha affrontato a muso duro Nicolò Raniolo pesando le sue parole e i suoi comportamenti fino a che non lo ha messo con le spalle al muro spingendolo ad ammettere che lei, in fondo, non gli è mai piaciuta. Nicolò non la apprezza dal punto di vista fisico e nemmeno del comportamento e proprio queste sue dichirazioni hanno scatenato l'inferno in studio tra coloro che lo hanno appoggiato e chi non comprende queste sue parole dopo aver scelto di rimanere per conoscere la tronista. Sabrina lo ha eliminato ma oggi si troveranno faccia a faccia per l'epilogo di questo trono che, però, lascerà l'amaro in bocca alla tronista, che tornerà a casa a mani vuote, e ai telespettatori che non avranno un'altra coppia da seguire nei prossimi mesi.

