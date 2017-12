Le bimbe di Giulia De Lellis/ Chi sono e perché hanno scatenato il putiferio al Grande Fratello Vip 2

Le bimbe di Giulia De Lellis: chi sono e perché hanno scatenato il putiferio al Grande Fratello Vip 2. Le ultime notizie sull'esercito di fan dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

04 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Le bimbe di Giulia De Lellis

Chi segue il Grande Fratello Vip 2 ha familiarizzato con l'espressione “le bimbe di Giulia De Lellis”. Sin dalle prime puntate abbiamo sentito parlare di loro, ma non tutti sanno chi sono. Sembra quasi di parlare di una setta, ma in realtà è un esercito di fan che segue la giovane concorrente sin dalla sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Andrea Damante. In queste dieci settimane è stato tangibile l'affetto di questi sostenitori, anzi la sensazione è che siano stati in grado di spostare equilibri importanti. Chi pensava all'inizio infatti che Giulia De Lellis sarebbe andata fino in fondo al reality? Gli “scivoloni” non sono mancati, ma anche il supporto dei suoi fan le ha permesso di tirare fuori la sua vera personalità e di farsi apprezzare per la sua genuinità. Scelta dal tronista il 20 maggio dell'anno scorso, la fashion influencer è riuscita a conquistare il cuore di tante ragazze, che la seguono su tutti i canali social. Inoltre, prima di entrare a far parte del Grande Fratello Vip, era molto attiva sul suo canale YouTube su cui pubblicava dei video tutorial riguardanti il mondo della bellezza, ognuno dei quali vanta più di 800mila visualizzazioni, una marea.

LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS, CHI SONO E LE POLEMICHE

“Le mie bimbe”, “le mie ragazze”: così Giulia De Lellis chiama le sue fan. Sono le fan storiche, quelle che la sostengono dall'inizio della sua carriera televisiva. Hanno anche una loro pagina Facebook e Instagram, sulle quali condividono le notizie relative alla loro beniamina. Sempre pronte seguire la diretta dalla Casa, non smettono di ricordare a tutti di votare Giulia. Hanno spesso fatto discutere però perché hanno consigliato anche chi eliminare tra gli altri concorrenti a seconda del legame che aveva costruito la fashion influencer all'interno del reality. Un modo di fare che non è piaciuto ad altri vip: il primo a lamentarsi è stato Jeremias Rodriguez, e con lui quindi le sorelle Cecilia e Belen, poi sono state attaccate da Lisa Fusco, amica di Cristiano Malgioglio, a cui mandò un messaggio aereo per avvisarlo dell'antipatia che “le bimbe di Giulia De Lellis” nutrivano per lui. Un episodio che ha fatto molto discutere, tanto che questo gruppo è stato accusato di avere degli atteggiamenti addirittura “mafiosi”, ma la stessa ex corteggiatrice ha chiarito come le sue ragazze siano molto protettive nei suoi confronti. Ora comunque hanno una missione importante: far vincere il Grande Fratello alla loro beniamina. Ci riusciranno?

© Riproduzione Riservata.