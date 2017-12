Luca Dorigo e Georgette Polizzi / Scoppia la lite tra i due ex: "Mi ha tradito più volte" (Pomeriggio 5)

04 dicembre 2017 Anna Montesano

Luca Dorigo

È guerra tra Luca Dorigo e Georgette Polizzi. L'ex tronista di Uomini e Donne e la sua ex fidanzata - che oggi sta insieme a Davide Tresse, che abbiamo imparato a conoscere nel corso della loro avventura a Temptation Island - hanno avuto uno scambio di battute molto acceso attraverso social e giornali attraverso i quali sono stati svelati retroscena dei loro rapporti molto forti. In un'intervista rilasciata a Isa e Chia, Georgette ha dichiarato di essere stata più volte tradita e di aver avuto, per questo, anbche problemi di salute: “Io e Luca siamo stati fidanzati per più di un anno, e la nostra storia è finita molto male. - esordisce la Polizzi che racconta - Quando ho partecipato a Temptation Island 3 insieme al mio fidanzato, lui si è permesso di rilasciare delle interviste tristissime[...] Sono sempre stata in silenzio in questi anni (…). Ho avuto modo di vederlo da Barbara D’Urso con quella faccia strafottente - sbotta ancora Georgette, che poi arriva al fulcro della storia - Luca è una persona che tradisce, mi ha sempre tradito. Ha bisogno di avere mille donne al suo cospetto e non è in grado di rispettare la donna come essere umano“.

LA RISPOSTA DI LUCA DORIGO ALLE ACCUSE

A questo punto però arriva la rivelazione più forte della ragazza: “Io ho una malattia rara – spiega Georgette Polizzi – che mi porta ad avere degli ascessi interni e hanno dovuto rimuovermi anche degli organi in passato. Lui sapeva di questa cosa ma, a causa dei suoi tradimenti, quando stavo con lui, finivo spesso in ospedale“. La risposta di Luca Dorigo non si è fatta però attendere. L'ex tronista, attraverso il settimanale Vero, ha detto la sua in merito alle accuse dell'ex: "A mie spese l’ho portata nei migliori specialisti. Oggi leggere queste cose mi offende". A proposito dei tradimenti di cui si sarebbe reso protagonista poi: "Non ero più innamorato. Nella mia testa la storia era finita e cercavo solo il modo troncare" conclude.

