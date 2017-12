Luca Onestini e Raffaello Tonon/ Oneston, cos’è l’amicizia? (Video, Grande Fratello Vip 2)

Luca Onestini e Raffaello Tonon: finale Grande Fratello Vip 2, video e ultime notizie sugli Oneston. Che cos'è l'amicizia? L'inatteso rapporto tra due protagonisti diversissimi

04 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Luca Onestini e Raffaello Tonon, gli "Oneston" (Gf Vip 2)

Gli Oneston: anche chi non ha visto quest’anno il Grande Fratello Vip 2 - e chi vi scrive è tra quelli - ha imparato a conoscere questi due personaggi così diversi eppure così legati, pure dentro ad un reality show. Luca Onestini: il bello, palestrato, tronista, lasciato praticamente in semi-diretta dalla sua fidanzata Soleil Sorge. Poi lui, Raffaello Tonon, l’altro: una vita tra i reality, esperto di bon ton, milanese e molto radical chic, qualche problema di depressione e un ingresso a fari spenti nel Gf Vip. Insomma, molto, ma molto diversi tra loro, eppure nella finale di questa sera ci sono arrivati entrambi (in nomination, quindi uno dei due sarà costretto ad uscire a qualche ora dalla proclamazione del vincitore). Un’amicizia che in tv era da tempo che non si vedeva, al Grande Fratello addirittura forse dai tempi del compianto Pietro Taricone (e lì il sottoscritto qualcosa in più aveva visto, ndr). Già, ma è possibile vivere e “rappresentare” un’amicizia durante una trasmissione televisiva? È giusto ritenerli il frutto più “umano” partorito dalla tv commerciale negli ultimi anni di successi social, reality e ovviamente di ascolti? Forse la domanda sulla “giustizia” si potrebbe sostituire con quella sulla “bontà”: già, perché a vedere quei due farsi scherzi, prendersi in giro e fare completa alleanza in mesi di dirette 24 ore su 24 ore, vien da chiedersi se tutto quanto visto sia davvero “buono”.

UN AMICO COME MIGLIORE ANTIDEPRESSIVO

E così pare, non solo appare: nelle teste e nei cuori degli Oneston nessuno può entrarci, neanche le telecamere iper-oppressive della tv senza sosta del Gf Vip 2, eppure quell’amicizia sbandierata ha proprio tutti i tratti del “buon amico” e della “buona” convivenza. Durante l’ultima cenetta fatta dai finalisti del Grande Fratello (ecco qui il video ufficiale), Tonon ha voluto spiegar meglio cosa ha appena vissuto davanti agli occhi di milioni di italiani: «Per una persona fatta come me, delusa dalla vita, mai più credevo con le mie particolarità e spigolature del mio carattere di riaprirmi a quasi quarant’anni a certe emozioni come l’amicizia». Un sapore, un gusto buono -eccolo che ritorna - di cui anche i più “haters” di questa trasmissione possono riconoscere e, forse, un po’ stimare. «Ho rivissuto il sapore e il gusto dell’amicizia come quando si era bambini. Le poche vere amicizie che ho risalgono a quel tempo. Un gusto che non ricordavo più. Ho riscoperto il bello di avere la persona che sappia avere la chiave, che sacrifichi un po’ del suo tempo trovando la chiave per farti del bene». Un bene, un “buon” amico che si presenta nelle pieghe oggettivamente più inaspettate della vita, dentro un reality studiato al dettaglio e dai tratti fortemente costruiti. È “scappata” un’amicizia che non era prevista: Onestini e Tonon avevano tutto per non filarsi neanche di striscio, ma la vita è più ironica di quanto possiamo pensare. «Grazie a Luca non prendo più antidepressivi», diceva Tonon qualche settimana fa: sì lo sappiamo forse il titolo è stato un po’ birichino. Noi una risposta su cosa sia per definizione l’amicizia non ce l’abbiamo. Ma vedere che qualcuno racconta a milioni di persone che la sua depressione non è vinta ma è accompagnata da una persona presente e “benevola”, viene da fidarsi di più dell’amicizia e meno dell’odio (non solo quello sul web).

