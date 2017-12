Ludovica Frasca e Cesare Cremonini / Dopo Luca Bizzarri l’ex Velina ritrova l’amore? L’indizio in una dedica

Ludovica Frasca sta con Cesare Cremonini? Dopo Luca Bizzarri l'ex Velina mora di Striscia la Notizia ha ritrovato l'amore tra le braccia del musicista bolognese? Gli indizi.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Ludovica Frasca in love con Cesare Cremonini?

Circa un paio di mesi addietro è finita la passione tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca, l'ex velina mora di Striscia la Notizia. La news di gossip si era palesata tra le pagine del settimanale "Chi", in edicola ogni mercoledì con il nuovo numero. Dopo ben quattro anni d'amore, la loro storia sarebbe ufficialmente giunta al capolinea: "In molti si sono chiesti - si legge sul settimanale - come mai l'ex velina mora di Striscia la notizia Ludovica Frasca non avesse festeggiato i suoi venticinque anni con il fidanzato, il conduttore Luca Bizzarri, del duo Luca&Paolo. Ludovica e Luca, in realtà, si sono lasciati da due mesi e messo, non condividono più lo stesso tetto e hanno scelto di non comunicare ai fan della coppia la rottura, nonostante in passato avessero parlato di nozze, dopo quattro anni d'amore". Per loro quindi, un silenzioso addio lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere e di settimanali di gossip. Lui nel frattempo, da sempre considerato un incallito latin lover, pare già frequenti un’altra.

Ludovica Frasca in love con Cesare Cremonini?

La storia d’amore tra Luca Bizzarri e Ludovica Frasca è terminata ormai da alcuni mesi. Mentre si parlava già di nuova frequentazione per lui, dell’ex Velina non si mormorava nulla. A rompere “l’idillio”, Giuseppe Candela che, tramite il portale di Dagospia avanza una indiscrezione di gossip non da poco. Ed infatti, la mora diventata famosa sul bancone di Striscia la Notizia, potrebbe avere intrapreso una nuova frequentazione con Cesare Cremonini. A quanto pare Ludovica sarebbe stata avvistata a Palazzo Parigi a Milano in compagnia del celebre musicista bolognese. I due avrebbero anche passato del tempo insieme e tra di loro sarebbe nata una particolare amicizia carica di feeling. A testimonianza di ciò, lo scatto postato dalla Frasca sul suo profilo di Instagram: “#PossibiliScenari è un viaggio diverso, magico, equilibrato e speciale per cui, ai nostri giorni, ha ancora molto senso ritrovarsi un CD tra le mani. È un arcobaleno di note emozionanti con testi che raccontano tutte le nostre verità più nascoste e meno urlate. È un posto dove almeno una volta ti senti a casa. Ascolta come brillano i suoi mille colori. #finally @cesarecremonini”.

#PossibiliScenari è un viaggio diverso, magico, equilibrato e speciale per cui, ai nostri giorni, ha ancora molto senso ritrovarsi un CD tra le mani. È un arcobaleno di note emozionanti con testi che raccontano tutte le nostre verità più nascoste e meno urlate. È un posto dove almeno una volta ti senti a casa. Ascolta come brillano i suoi mille colori. #finally ?????? @cesarecremonini Un post condiviso da ludovica frasca (@ludovicamf) in data: 24 Nov 2017 alle ore 03:16 PST

© Riproduzione Riservata.