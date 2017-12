MAMMA DI DANIELE BOSSARI/ Il messaggio di auguri del figlio, video (Grande Fratello Vip 2)

Dalla casa del Grande Fratello Vip 2 Daniele Bossari ha scritto su un palloncino a forma di cuore il messaggio di auguri per la sua mamma, in occasione del suo compleanno.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Daniele Bossari

Per i sei finalisti del Grande Fratello Vip 2 queste sono le ultime ore nella casa. Per i concorrenti il fine settimana in vista della finale è stato tempo di bilanci dell’esperienza vissuta dentro il reality. I vip però non dimenticano chi li aspetta fuori. Ieri mattina, per esempio, Daniele Bossari ha voluto mandare un messaggio a sua mamma nel giorno del suo compleanno. Appena sveglio, il conduttore si è spostato in veranda: con una matita per gli occhi delle ragazze ha scritto il suo messaggio d’auguri si un palloncino argentato a forma di cuore. “Auguri mamma, ti amo!”, ha scritto Bossari che poi si è impegnato a legare al filo del palloncino una margherita. Dopodiché Bossari è andato in giardino e si è rivolto a una delle telecamere: “Io non so se la telecamera mi sta inquadrando. Ma oggi è il compleanno di mia mamma… non me ne sono dimenticato. Auguri mamma, ti amo. So che starai guardando. Festeggeremo insieme tra poche ore. Ti mando i miei auguri con una margherita simbolica, e spero che ti arrivi”. Dopo aver lanciato il palloncino in aria, Daniele ha ripetuto: “Auguri mamma, ti amo”. Clicca qui per vedere il video

I COMMENTI DEL WEB

Daniele Bossari è uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip 2. Tantissimi i commenti degli utenti di Twitter che ringraziano il conduttore per il suo percorso nella casa e che sperano nella sua vittoria: “Grazie Dani per farci credere che uomini come te possano ancora esistere. Ma soprattutto grazie perché hai fatto capire a tutti che rialzarsi è possibile, solo se lo si vuole. Comunque vada, questo è solo l’inizio di un bellissimo viaggio insieme”, “Danieluccio è l’ultima notte che ti vedrò mentre guardi la foto dei tuoi amori, mi mancherai tanto. Grazie per esserti fatto conoscere, per tutte le emozioni che mi hai regalato, mi mancherà ascoltare la tua voce ogni giorno, ti ascolterei per ore. @danielebossari viviti la vita” e “Grazie di tutto! Ma un ringraziamento speciale va soprattutto a te per aver esternato la tua bella personalità che ti contraddistingue. Ladies and gentleman, THIS IS DANIELE BOSSARI”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sul social nelle ultime ore.

© Riproduzione Riservata.