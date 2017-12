MATRIX RELOADED/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Laurence Fishburne (oggi, 4 dicembre 2017)

Matrix Reloaded, il film in onda su Iris oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Keanu Reeves e Laurence Fishburne, alla regia Whachoski. La trama del film nel dettaglio.

04 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film fantasy in prima serata su Iris

NEL CAST KEANU REEVES

Matrix Reloaded, il film in onda su Iris oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola d'azione fantasy del 2003 che è stata diretta dai fratelli Whachoski ed interpretata dal cast di attori protagonisti dei precedenti capitoli della saga. Tra questi ricordiamo Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Hugo Weaving. Matrix Reloaded ha poi avuto anche un sequel (Matrix Revolution), uscito nei cinema americani a soli tre mesi di distanza. Il personaggio dell'Oracolo, che nel primo film viene interpretato da Gloria Foster, nel secondo viene affidato all'attrice americana Mary Alice, nota per le sua apparizioni in film come Malcolm X, La costa del sole, Un mondo perfetto e Cercasi superstar. Nonostante lo straordinario successo ottenuto dal film in termini di incassi, Matrix Reloaded si è aggiudicato un Razzie Award come peggior regia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MATRIX RELOADED, LA TRAMA DEL FILM FANTASY

La resistenza umana contro la supremazia delle macchine è ormai in pieno fermento. Con l'eletto Neo alla guida, finalmente la lotta tra le due fazioni sembra essere a favore della razza umana. Nel frattempo le macchine sono più che mai intenzionate a distruggere Zion, mentre l'eletto ed i suoi seguaci restano in atteso di fondamentali indicazioni offerte dall'oracolo. L'eletto è più che mai ossessionato da una visione che preannuncia la morte di Trinity all'interno del mondo virtuale. A conferma di questa terribile verità, l'oracolo gli comunica che nel prossimo futuro dovrà affrontare una scelta molto complessa tra il salvare la vita di Trinity ed il liberare il mondo dal dominio delle macchine. Nel frattempo l'agente Smith, il nemico numero uno di Neo, si è evoluto in una sorta di virus informatico ed è ora in grado di duplicarsi. Un esercito formato da centinaia di agenti Smith, infatti, attacca l'eletto che però riesce a salvarsi dall'agguato. Poco dopo Neo scopre la possibilità di raggiungere il Fabbricante di chiavi, un particolare programma in grado di connettere l'eletto alla Sorgente di Matrix. Per riuscire nell'impresa Neo dovrà chiedere l'aiuto del Merovingio e di Phersephone.

