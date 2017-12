MATTIA MARCIANO E VITTORIA DEGANELLO / Lei entra nell'agenzia del fidanzato e alimenta le critiche

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Quanto è labile il confine tra sentimenti e business a Uomini e donne? Il punto interrogativo in merito ai protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi si rinnova stagione dopo stagione e questa volta a farne le spese sono i neo-fidanzati Mattia Marciano e Vittoria Deganello. La scelta era avvenuta in anticipo rispetto alle previsioni e già a fine ottobre si era fatto un gran parlare delle possibili motivazioni di questo passo inaspettato: si vociferava, infatti, che tronista e corteggiatrice si conoscessero già prima del programma e fossero già d'accordo riguardo la loro uscita insieme. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari si erano spesso espressi contro Mattia e Vittoria, affermando che a loro avviso la coppia aveva già dei rapporti prima dell'entrata nel programma di Maria De Filippi. Una tesi ampiamente negata dalla Deganello, che si era detta estranea a quel mondo, ma ora confermata dai fatti.

Gianni Sperti e Tina Cipollari ci avevano visto giusto fin dall'inizio pensando che, in caso di scelta, Vittoria Deganello e Mattia Marciano sarebbero anche entrati in affari. L'ex corteggiatrice è entrata ufficialmente nell'agenzia del suo fidanzato, una scelta per certi aspetti inevitabile, ma che comunque non è stata condivisa da molti fan del Trono Classico di Uomini e donne: pur comprendendo parzialmente tale motivazioni, i follower di Mattia e Vittoria avrebbero preferito che un simile passo fosse evitato, per evitare ulteriori pettegolezzi su di un loro possibile accordo precedente al programma. La coppia per il momento non si è espressa su queste nuove polemiche, preferendo mostrare la felicità per questo rapporto sui rispettivi profili social. E c'è chi spera che possano essere proprio loro a parlarne e a chiarire la situazione nel corso di una delle prossime registrazioni del Trono Classico di Uomini e donne.

