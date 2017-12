Malena/ "Donne per Natale siate umili e voi uomini generosi… in tutti i sensi!” (Deejay Chiama Italia)

Malena la pugliese si racconta a DeeJay Chiama Italia: la sua carriera nell'hard, dagli inizi ad oggi. Come è cambiata da sua vita, da studentessa universitaria all'hard.

04 dicembre 2017 Emanuela Longo

Malena la pugliese

Malena, la nota pornostar ed ex concorrente dell'Isola dei Famosi, questa mattina è intervenuta nel corso della nuova puntata di Deejay Chiama Italia con Linus e Nicola Savino per parlare di "temporary shop". Di recente, infatti, ne è nato uno a Milano molto particolare di cui la giovane pugliese è testimonial, ovvero quello di PornHub. La ragazza ha raccontato di aver trascorso ieri una serata particolare nello store del negozio milanese, restando ampiamente colpita dalla presenza di così tante donne. "Qualcuna mi ha chiesto qualche consiglio, qualche dettaglio tecnico", ha rivelato, in riferimento al suo mestiere di attrice a luci rosse. Più consigli di natura professionale che sentimentale, dunque. La sua carriera nel mondo del porno in realtà è abbastanza breve, in quanto Malena ha deciso di tuffarsi a capofitto solo un anno fa. Prima di questo ha anche fatto politica. "Dopo gli studi universitari nasco come agente immobiliare", ha raccontato al programma radiofonico. Ai tempi dell'Università la giovane studiava Scienze biosanitarie, ovvero biologia. "Purtroppo la crisi si sentiva e avevo bisogno di lavorare", ha aggiunto. Fino allo scorso anno, dunque, ha lavorato nel suo studio immobiliare ma la carriera hard ed il reality l'hanno impegnata così tanto da non essere più riuscita a star dietro al suo vecchio impiego. Prima di divenire famosa per l'attuale professione però, Malena si è anche dedicata alla politica, "però adesso lavoro con l'hard e la tv", ha chiarito.

GLI PSEUDO “VALORI” DELL’HARD: “GENEROSITÀ, ALTRUISMO E UMILTÀ”

Ma come è avvenuto il suo avvicinamento al mondo dell'hard? "Io non sono mai stata una consumatrice di filmografia porno", ha ammesso, ma si definiva semplicemente "un'amante della sessualità". Sin da giovane, dunque, Malena sentiva l'esigenza di vivere la sua sessualità in modo libero e da qui il desiderio di provarsi, tanto da decidere di scrivere direttamente a Rocco Siffredi. "Se ci devo provare lo devo fare con il migliore", avrebbe pensato all'epoca. Classe 1983, Malena non si sentiva poi così giovane da potersi permettere "errori", quindi voleva accedere al mondo dell'hard direttamente dalla porta principale, riuscendoci in pieno. A 34 anni, dunque, può ritenersi a pieno titolo appartenente alla categoria "Milf" pur non avendo figli, essendo però una "donna con esperienza". "Il mio è un settore dove la bellezza conta ma devi avere anche tanta passione", ha ancora aggiunto la giovane pugliese dalle cui parole emerge non solo la passione ma anche valori come "altruismo e generosità". A parte questo, è la stessa attrice a spiegare come alla base debba esserci necessariamente un grande esibizionismo per potersi concedere in modo libero. Ma come è riuscita a fare breccia nel cuore di Rocco Siffredi? "Tra me e lui alla base ci sia tanto rispetto: quello è un valore fondamentale per poter fare questo mestiere. Ed anche tanta umiltà perché di carne ce n'è tanta e chiunque potrebbe farlo". Attualmente vive in Puglia e la sua vita a Gioia Del Colle prosegue serena dopo le iniziali riluttanze dei cittadini.

TERZO FILM IN USCITA E SU SGARBI: “UNA PROVOCAZIONE”

Come mai, invece, il suo personaggio piace così tanto? A detta di Malena il merito sarebbe del suo aspetto normale: “questo mi aiuta tanto ad avere un approccio sia con gli uomini ma soprattutto con le donne”, ha ammesso, svelando di avere effettivamente molte ammiratrici. A breve uscirà il suo terzo film e la stessa attrice ha svelato come i tempi di realizzazione spesso possano essere anche molto lunghi. Come funziona, invece, a livello economico? "L'attore viene pagato per la sua scena e finisce là, sicuramente il guadagno maggiore lo ha il produttore", ha spiegato. Nel suo caso però, ammette di poter contare anche sulla grande popolarità grazie ai reality che le ha permesso di poter partecipare a trasmissioni tv e serate. Infine, in merito alle dichiarazioni di Vittorio Sgarbi - poi smentite - secondo il quale lui e Malena avrebbero avuto una relazione, la giovane ha commentato: "Abbiamo semplicemente partecipato ad un evento insieme, abbiamo cenato insieme e lui ha voluto provocare il popolo italiano". Prima di congedarsi, Malena ha ironicamente lanciato un suo messaggio in vista delle festività natalizie: "Donne, a Natale siate umili e voi uomini siate generosi... in tutti i sensi".

CLICCA QUI PER ASCOLTAERE LA PUNTATA DI OGGI DI DEEJAY CHIAMA ITALIA CON MALENA

