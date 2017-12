Mamma di Raffaello Tonon / Chi è? La lettera: "Tu sai cosa sei per me" (Grande Fratello Vip 2)

Lacrime per Raffaello Tonon nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. Arriva la sorpresa della madre: un falzoletto e una lettera che porta il concorrente alle lacrime...

04 dicembre 2017 Anna Montesano

Raffaello Tonon al Grande Fratello Vip 2017

Serata importante per tutti i finalisti del Grande Fratello Vip 2017 ma soprattutto per Raffaello Tonon che riceve nella casa un regalo che lo lascia da subito in lacrime. Si tratta di una scatolina che contiene un falzoletto, un ricordo della sua infanzia che porta al pensiero il suo primo giorno di scuola quando non voleva lasciare la sua mamma. Infatti fù quel giorno che Raffaello prese un falzoletto della sua mamma, ci spruzzò il profumo di sua mamma e lo portò con sè in modo da averla sempre vicina. Raffaello è davvero emozionato nel raccontare di un legame fortissimo che ha vissuto però tanti alti e bassi a causa di un padre non proprio presente. Arriva però un'altra sorpresa per Tonon: la lettera di sua madre.

LE PAROLE DELLA MAMMA DI TONON

Ecco le parole della lettera di sua madre: "Caro Raffaello, anzi Raffi come sono solita chiamarti c'è voluto il Grande Fratello per vederti tutti i giorni. Questo gioco ti sta permttendo di fare un percorso di confronto con quel modo ironico che ti contraddistinge è [...] Sai cosa ti dico? Per fotruna che di Raffaello ce n'è uno solo e molto molto amato. Tu sai cosa sei per me, baci tantissimi mamma anzi, come tanto piace a te, tua madre" conclude la signora, che spiazza e commuove Raffaello.

