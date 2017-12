Mario Ermito e Francesca Testasecca / La coppia da Barbara d’Urso racconta il loro amore (Pomeriggio 5)

Francesca Testasecca e Mario Ermito: la coppia di belli in onda da Barbara d'Urso durante Pomeriggio 5, ecco le loro dichiarazioni e le rivelazioni sulla lunga storia d'amore.

04 dicembre 2017 Valentina Gambino

Francesca Testasecca e Mario Ermito

Francesca Testasecca e Mario Ermito, ospiti di Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5, hanno raccontato nuovamente la loro storia d’amore. “Chiunque mi sta intorno s’innamora” la ruspante conduttrice napoletana. Francesca subito dopo Ballando con le stelle era andata ospite a Domenica Live e aveva smentito il flirt con Mario Ermito che aveva comunque fatto una sorpresa proprio all’ex Miss Italia. “Siamo amici, ottimi amici…” aveva affermato lui mentre la ragazza era molto felice di averlo visto arrivare all’improvviso: “Francesca tu sei bellissima e dal vivo è ancora più bella però hai un amico… ehhh! Ed essendo lui single le tue amiche ti frequenteranno moltissimo!”, aveva ironizzato la conduttrice. Anche Ermito aveva affermato che i suoi amici avrebbero voluto fare lo stesso per poter conoscere la bella mora. Tornando in studio a Pomeriggio 5, la conduttrice ha scherzato ancora: “Bugiardi!”. “Lì non stavamo insieme… l’ho conosciuta 4 anni fa e da parte mia c’è stato subito il colpo di fulmine ma lei ci ha messo un bel po’…”, ha precisato l’aspirante attore di fiction. Floriana Secondi, interpellata in collegamento ha detto la sua: “Bellissimi, complimenti… mamma mia che coppia! Era inevitabile, vedo la perfezione tra di loro. Io la Testasecca l’ho vista quando ha vinto Miss Italia e l’amore migliora, complimenti”.

Francesca Testasecca e Mario Ermito, il loro amore dalla d’Urso

Francesca Testasecca era ribalzata agli onori delle cronache rosa per via di un intervento di chirurgia estetica per diminuire il seno ma il risultato non era stato dei migliori: "Avevo ridotto il seno di due taglie, ma una l'ho recuperata perché dopo pochi mesi il mio seno è ricresciuto. A causa di una disfunzione avevo dovuto seguire una pesante cura a base di ormoni che mi aveva portato a gonfiarmi parecchio e a perdere la linea. Da qui la necessità di ricorrere al bisturi. Ciò che mi sento di dire alle ragazze è che la salute è l'unica cosa che conta davvero. Dopo la mia disavventura ho imparato ad accettarmi", aveva confessato tra le pagine di Nuovo per poi lanciare un appello: "Imparate ad accettarvi per quello che siete". Quest’oggi ospiti durante Pomeriggio 5, l’ex Miss Italia e Mario Ermito, sono apparsi sorridenti e felici come non mai: “Prima che noi ci fidanzassimo ci fu la notizia falsa…” ha precisato l’ex gieffino dopo un’arrabbiatura di Barbara d’Urso che ha smentito di avere avuto un flirt con Stefano Sala, anche lui presente in studio.

© Riproduzione Riservata.