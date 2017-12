Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati/ Finisce la favola per la coppia del Grande Fratello 14

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati: favola senza lieto fine per la coppia nata durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini (Instagram)

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati. La coppia nata durante la quattordicesima edizione del Grande Fratello si è detta addio. I dubbi sulla situazione della coppia erano iniziati a sorgere dopo una risposta di Mary a un commento su Instagram: “Ragazzi è un periodo molto delicato per me… per favore rispettare il mio silenzio! Grazie”. La neo-laureata ha poco dopo confermato la fine della sua storia d’amore con il giovane ortopedico: “Non tutte le favole hanno un lieto fine. Questo per definire il mio percorso ma soprattutto per mettere un punto alla situazione… Credo sia il caso di chiudere tutti i gruppi di coppia, che tanto di coppia non si parla più! La vita è anche questo”, ha scritto chiedendo di chiudere qualsiasi fan page dedicata a lei e Giovanni. Sulla su pagina Facebook Mary si è lasciata andare a un intenso monologo: “Il cuore delle persone non è qualcosa che puoi comprendere solo perché dici di volerlo fare. Troppo facile... Ci vuole molto altro. Ci vuole coraggio. Ci vuole paura. Ci vuole follia. Se non hai paura significa che non sei davvero consapevole di quello in cui ti stai cacciando, e se non sei abbastanza folle, il coraggio per superarla, la paura, non lo troverai mai. Poi serve poesia, tanta poesia. Ché la vita di quelli che amiamo ha bisogno di musica e carezze. E quando va in mille pezzi, la loro vita, serve pazienza per recuperarli tutti, per cercarli negli angoli nascosti, in quelli più bui, sporchi e dimenticati, con cura, dolcezza, attenzione, per rimetterli al loro posto, uno per uno”. Queste parole sono rivolte a Giovanni?

I PROGETTI PER IL FUTURO

Mary ha poi concluso il suo messaggio: “E poi ci vogliono abbracci, di quelli che ti scaldano il cuore quando fa freddo dentro, quelli che spengono la paura del futuro, che ti fanno sentire meno solo, quegli abbracci in cui ti perdi e ti ritrovi, in cui ti nascondi dal mondo e forse un po’ anche da te stesso, quelli che ti permettono di piangere senza vergognartene o dare spiegazioni, quelli che ti spingono a pensare che ce la farai, che andrà tutto bene. Andrà tutto bene…”. Al momento Giovanni non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Ricordiamo che solo qualche mese fa Mary Falconieri, supportata da Giovanni Angiolini, ha subito un intervento di doppia mastectomia per prevenire il cancro al seno. Dopo l’intervento la ex gieffina aveva detto di voler avere un figlio dal compagno: “Vorrei un figlio, e non posso aspettare molto prima di averlo: i medici mi hanno consigliato di togliere le ovaie perché anche lì il rischio di tumore è alto”, aveva detto a Oggi dopo l’intervento. Purtroppo però, la favola di Mary e Giovanni che ha fatto sognare tanti spettatori si è conclusa.

