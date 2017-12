Matteo Mazzoleni e Claudio Merangolo amici/ Uomini e donne, i corteggiatori di Migliorini insieme ed è ship!

Gli ex corteggiatori di Alex Migliorini, Matteo Mazzoleni e Claudio Merangolo si riscoprono amici? Il loro incontro a Milano documentato sui social ed è subito ship!

04 dicembre 2017 Hedda Hopper

Claudio Merangolo, Uomini e donne

Alex Migliorini a scelto il suo Alessandro lasciando con un palmo di naso Matteo Mazzoleni e Claudio Merangolo che adesso sembrano pronti a fare comunella in giro per Milano. Il loro incontro ha creato un vero e proprio caso in rete visto che il pubblico di Uomini e donne si è diviso tra chi tiene alla loro unione e sembra già pronto a shippare la loro possibile coppia e chi, invece, ci ha visto solo del marcio nel loro incontro e in quello che è successo durante le loro dirette social. Claudio e Matteo per settimane hanno litigato aspramente a Uomini e donne ma finalmente, fuori dallo studio, sembrano aver trovato un accordo, almeno in base ai sorrisi che abbiamo visto tra una battutina infelice e un'altra.

MATTEO MAZZOLENI E CLAUDIO MERANGOLO FINALMENTE AMICI!

Fra Instagram Stories e Dirette Live i due hanno avuto modo di mostrarsi insieme ma anche di parlare, o di fare battutine, su Alex Migliorini e la sua scelta. Secondo alcuni sembra che i due non ci siano andati giù leggeri tanto da fare le imitazioni dei due (parlando di uomo della vita e rapporto idialliaco) ma anche di scendere in particolare parlando addirittura della loro possibilità e del fatto che entrambi siano passivi. Naturalmente le polemiche hanno lasciato il tempo che hanno trovato visto che, almeno al momento, il tronista è felice con la sua scelta, avremo modo di dare ragione ai due in seguito? Le topine sperano proprio di no anche se parte del pubblico di Uomini e donne ha ugualmente apprezzato l'intervento dei due.

