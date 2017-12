Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, dalla cotta al "no" di Sabrina Ghio

Nicolò Fabbri si dimostrerà essere il signore che è sempre stato nel suo percorso a Uomini e donne mettendo insieme gli ultimi colpi di scena dalla cotta al "no" di Sabrina Ghio

04 dicembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

L'epilogo per il percorso di Sabrina Ghio a Uomini e donne è finalmente arrivato. Il trono classico saluta anche la tronista romana dopo aver fatto lo stesso con Mattia Marciano e Alex Migliorini. Anche per lei è arrivato il momento di sedere al centro dello studio e fare la sua scelta comunicandola anche a Nicolò Fabbri. Il dolce corteggiatore moro ha provato in tutti i modi a farsi conoscere e farsi amare arrivando a rubare addirittura un bacio alla tronista che, però, sembrava più interessata alla reazione dell'altro Nicolò che a quello che aveva provato. Proprio in quel momento tutti abbiamo capito che per il moro non ci sarebbe stata partita e che ormai il cuore di Sabrina era già impagnato con un altro uomo, il suo rivale. Nicolò Fabbri ha comunque deciso di combattere rincarando la dose e dicendosi cotto della tronista proprio in una delle puntate in onda il mese scorso.

DALL'ULTIMATUM ALLA SCELTA

Nicolò Fabbri con lei non è stato solo dolce e mai è diventato il suo zerbino tanto che, proprio nella loro ultima esterna, le ha dato un ultimatum, le due ultime settimane prima di una decisione definitiva. Deve essere proprio il rispetto per lui a spingere Sabrina ad optare per una scelta già scritta anche nella risposta e che oggi, finalmente, vedremo in tv quasi ad un mese dalla registrazione. Quale sarà la reazione di Nicolò? Secondo le ultime anticipazioni sembra che il giovane avrà belle parole per la sua bella Sabrina confermando il suo percorso da gran signore senza mai scivoloni e strafalcioni. Oggi tornerà sui social dopo la messa in onda per dire la sua sulla scelta e sul suo percorso? Lo scopriremo tra qualche ora.

