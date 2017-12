OCEAN'S TWELVE/ Su Iris il film con Geroge Clooney e Vincent Cassell (oggi, 4 dicembre 2017)

Oceans's twelwe, il film in onda su Iris oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: George Clooney, Vincent Cassel, Bruce Willis e Adriano Giannini. La trama del film nel dettaglio.

04 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Ocean's twelve, il film in onda su Iris oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 23.45. Torna in onda uno dei grandi classici cinematografici più amati dagli appassionati di spy story con la pellicola Oceans's twelwe, sequel di Ocean's eleven, che è stata diretta da Steven Soderbergh. Come accade nel primo film della saga e nel successivo sequel, a vestire i panni di uno dei protagonisti principali, Danny, è George Clooney, uno degli attori americani più apprezzati al mondo e particolarmente amante del nostro Paese. Nel 2016 Clooney ha preso parte alle riprese di Money Monster - L'altra faccia del denaro di Ave, Cesare. Nel 2017 ha diretto il film Suburbicon. Nel cast sono presenti altri grandi attori come Vincent Cassel, Bruce Willis e Adriano Giannini (figlio di Giancarlo Giannini). Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

OCEAN'S TWELVE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film inizia descrivendo le nuove vite dei protagonisti che, a seguito dei tre colpi messi a segno nel precedente film ai danni dei tre più grandi casinò di Las Vegas, si godono la vita in giro per il mondo. Nel frattempo però il proprietario dei casinò svaligiati, Terry Benedict, riesce a risalire a ciascun membro della banda che lo ha derubato, esigendo la restituzione di ogni singolo dollaro. Il debito del team, composto da ben 11 ladri professionisti, ammonta ad oltre 97 milioni di dollari, tenendo conto degli interessi. Bendecit da loro sole due settimane di tempo per riuscire a raccogliere il denaro sufficiente per pareggiare i conti. L'unico modo per tentare di risolvere la situazione è quello di mettere a segno un altro colpo milionario. Il nuovo furto, questa volta, avrà luogo in Europa. Gli undici ladri decidono di impadronirsi di un prezioso certificato di riserva, che si trova ad Amsterdam. Poco dopo però, scoprono che uno dei ladri più abili al mondo (Night Fox) ha già rubato il certificato. Come se non bastasse, è stato proprio Night Fox a rendere noto a Terry Benedict le identità degli undici ladri. L'obiettivo di Night Fox era proprio quello di attirare gli undici ladri in Europa per poter proporre loro un'allettante sfida, dovranno rubare l'Uovo di Fabreges (conservato a Roma) battendolo sul tempo. Se la squadra guidata da Danny porterà a termine la missione, sarà lo stesso Night Fox a saldare i loro debiti contratti con Benedict.

