PAOLO FOX PREDICE IL VINCITORE DEL GRANDE FRATELLO VIP?/ In diretta tv su Rai 2 dice che…

Vincitore Grande Fratello Vip 2017, oggi 4 dicembre 2017 la finalissima: l'oroscopo di Paolo Fox indica Daniele Bossari e Raffaello Tonon come possibili vincitori

Vincitore Grande Fratello Vip 2017, Raffaello Tonon

Vincitore Grande Fratello Vip 2017, grandissima attesa in vista della finalissima in onda questa sera, 4 dicembre 2017, su Canale Cinque. Ilary Blasi, coadiuvata dall’opinionista Alfonso Signorini, darà l’annuncio di chi trionferà nel noto reality show. I bookmaker non sembrano avere grossi dubbi: la blogger Giulia De Lellis è favoritissima, quotata 1,85, seguita dal conduttore Daniele Bossari, dato a 2,25. Più distanziati, invece Luca Onestini (5,00), Ivana Mrazova (7,00), Raffaello Tonon (10,00) e Aida Yespica (15,00). Il count-down è iniziato e i telespettatori attaccati allo schermo in attesa del capitolo finale di una delle edizioni più interessanti e sorpredenti del Grande Fratello. E il toto-vincitore è già iniziato da tempo: ma chi vincerà secondo gli astri? L’oroscopo odierno di Paolo Fox, proposto nel corso del programma di Rai Due I fatti vostri, può dare qualche indicazione, che sovverte almeno in parte le considerazioni dei bookmakers: infatti, Giulia De Lellis non è la frontrunner...

VINCITORE GRANDE FRATELLO VIP 2017, COSA DICE L’OROSCOPO

E’ da escludere, come confermato anche dai bookmakers, il possibile trionfo della showgirl venezuelana Aida Yespica: il suo segno zodiacale, il Cancro, è all’undicesimo posto nell’oroscopo ed è dunque praticamente impossibile una sua vittoria. Ben tre invece i finalisti del Capricorno, situato al quinto posto nella classifica dei segni zodiacali: parliamo di Luca Onestini, Ivana Mrazova e Giulia De Lellis. Un buon posizionamento, dunque, ma inferiore agli altri due partecipanti. Infatti, Raffaello Tonon e Daniele Bossari sono entrambi della Bilancia, segno zodiacale che si aggiudica il primo posto nella classifica speciale dell’astrologo Paolo Fox: possibile primo posto per uno dei due uomini? Se Daniele Bossari è dato tra i principali favoriti, Raffaello Tonon è quotato come un outsider, con i bookmakers che non credono più di tanto ad una sua vittoria nel noto reality show. Gli astri avranno ragione? Tra pochi minuti lo sapremo: manca poco all’attesissima finale dell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip.

