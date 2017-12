Paola Caruso, Unknown, Roberta88/ Le ammiratrici di Luca Onestini: la verità in tv? (Grande Fratello Vip 2)

Paola Caruso, Unknow e Roberta 88, le ammiratrici di Luca Onestini pronte a conquistarlo: le tre pretendenti si sfideranno in tv durante la finale del Grande Fratello Vip 2?

04 dicembre 2017 Redazione

Luca Onestini

Tre pretendenti per Luca Onestini. Dopo essere stato lasciato da Soleil Sorgè, Luca ha ricevuto diversi messaggi aerei da alcune ammiratrici, pronte a consolarlo e a conquistare il suo cuore. La prima a palesarsi è stata Unknow che ha inviato una serie di messaggi aerei all’ex tronista lasciandogli anche l’indirizzo e-mail e la promessa di svelare la sua vera identità dopo il 4 dicembre. Dopo è stata la volta di Roberta 88 che ha invitato Luca a prendere un caffè con lei. L’ultima che non si è nascosta dietro nickname dichiarando tutto il suo amore a Onestini è stata l’ex Bonas di Avanti un altro, Paola Caruso che, dopo aver dichiarato il suo interesse nei confronti dell’ex tronista durante una puntata di Pomeriggio Cinque, ha fatto recapitare a Luca il seguente messaggio aereo: “Luca ti amo. Ti aspetto dalla D’Urso”. Di fronte alle sue tre corteggiatrici, Luca Onestini ha ringraziato non nascondendo il suo stupore soprattutto per Paola Caruso. Inizialmente, infatti, l’ex tronista ha pensato ad uno scherzo ma poi si è convinto che fosse proprio lei su consiglio dell’amico Raffaello Tonon. Chi delle tre, dunque, riuscirà a conquistare Luca?

SORPRESE IN ARRIVO?

Paola Caruso, Unknow e Roberta 88 saranno le protagoniste di una sorpresa per Luca Onestini nella finale del Grande Fratello Vip 2017? Questa sera, nella casa di Cinecittà, succederà davvero di tutto. I finalisti avranno molte sorprese e tre queste, i fans di Luca Onestini, sperano di vedere le tre pretendenti dell’ex tronista. Luca che delle tre conosce solo la più famosa Paola Caruso, ha voglia di scoprire chi si nasconde dietro i nickname Unkonow e Roberta 88. Gli autori del reality show, dunque, avranno pensato a qualcosa di sorprendente per presentare le ammiratrici ad uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 2? Sul web non ci sono molte indiscrezioni al riguardo. Sicuramente, però, nei prossimi giorni, Onestini cercherà di scoprire la verità sulle sue corteggiatrici. Tra le tre ci sarà il suo grande amore?

© Riproduzione Riservata.