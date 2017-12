Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 4 dicembre 2017: dall'Ariete ai Pesci, le previsioni per la nuova settimana

04 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Oroscopo di Paolo Fox (Foto: LaPresse)

OROSCOPO DEL GIORNO, LE PREVISIONI DI OGGI 4 DICEMBRE 2017

Come si apre la nuova settimana per i segni zodiacali? C'è l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele a fornire le preziose previsioni. I nati sotto il segno dell'Ariete potrebbero vivere incontri speciali in amore. Qualcuno di loro, e l'astrologo si riferisce in particolare a chi è rimasto un po' da parte ultimamente, potrebbe presto tornare protagonista. Il Toro, invece, sta affrontando giornate impegnative, ma potranno contare dalla seconda metà del mese dall'aiuto di Saturno. Avvio di settimana negativo per i Gemelli, che avvertono poca energia, del resto hanno Saturno contro. Qualcuno di loro si è dovuto riprendere da un momento difficile. Partenza in grande stile, invece, per il Cancro, come del resto per Leone e Bilancia. Queste giornate saranno importanti sul fronte professionale. I Leone invece devono mettersi alle spalle il mese di novembre e quelle emozioni che non sono state chiare dall'estate. Partenza di settimana un po' sottotono per i Vergine, ma per fortuna è una situazione passeggera, transitoria.

SCORPIONE PERIODO TRANQUILLA, ACQUARIO PROBLEMI INTERIORI

La giornata di oggi è interessante per i Bilancia: per l'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele sarà addirittura a cinque stelle. Questo però non basta, perché è un segno che sente il bisogno di ritrovare delle certezze. Questo è invece un periodo tranquillo per lo Scorpione, fatta eccezione per la giornata di giovedì. Per chi vuole ricominciare una nuova vita potrebbe essere un momento importante. I Sagittario stanno meglio dopo molti contrasti lavorativi. Il consiglio dell'astrologo è di riconoscere il proprio desiderio di amore, altrimenti si rischia di vivere male. La settimana è importante invece per i Capricorno, che avranno un 2018 ancor più importante, soprattutto per chi ricopre un incarico di rilievo o che sanno cercando di costruire qualcosa di importante. Invece è un po' disorientato l'Acquario, reduce da qualche momento di stress. Non è tranquillo, ma potrebbe vivere dei problemi interiori. Infine i Pesci, che vivranno una giornata sottotono, ma questo è anche un giorno di recupero emotivo per loro.

