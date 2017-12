RAFFAELLO TONON/ In nomination: finalista o eliminato? (Grande Fratello Vip 2)

Raffaello Tonon, da possibile eliminato a potenziale finalista del Grande Fratello Vip 2? In nomination contro Luca Onestini si gioca l'ultimo posto disponibile

04 dicembre 2017 Redazione

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon è rimasto scottato dalla precedente diretta del Grande Fratello Vip 2, in cui ancora una volta è stato vittima di una 'malgiogliata'. L'opinionista ha definito così l'ormai noto comportamento di Cristiano Malgioglio, che in puntata ha deciso di dare la nomination a Raffaello nonostante in precedenza avesse sottolineato più volte di non volerlo fare. Questo cambio di rotta e l'ennesima pugnalata hanno spinto il concorrente verso un forte contrasto con il paroliere, che ha accusato di aver avuto un comportamento sleale. Anche per questo ha deciso di dargli a sua volta una nomination non appena ne ha avuto l'occasione, mettendo a rischio la permanenza del cantante all'interno della Casa. Questo particolare scontro fra i due concorrenti ha creato non poca tensione nel reality, ma ha anche creato una definitiva frattura fra Malgioglio ed i telespettatori, che hanno deciso di non risparmiarlo durante la sfida con Ivana Mrazova. Clicca qui per rivedere lo scontro fra Raffaello Tonon e Cristiano Malgioglio. La puntata ha comunque portato non poca soddisfazione a Raffaello, che ha raggiunto il suo vero e grande obiettivo: trascorrere con Luca Onestini fino all'ultimo giorno di programma, anche se questo vorrà dire non vincere il reality.

GLI ONESTON CONTINUANO A DIVERTIRE IL PUBBLICO DEL GRANDE FRATELLO VIP 2

Gli ultimi giorni di Gf Vip 2 per Raffaello Tonon sono trascorsi all'insegna degli scherzi e dei noti tormenti di Luca Onestini. La coppia di amici ha ormai ottenuto un proprio fandom sui social e sono tanti i telespettatori a divertirsi di fronte alle loro gag. Il merito dei due concorrenti è alla fine di aver creato un duo senza volerlo ed è proprio la naturalezza del loro legame ad aver conquistato del tutto il pubblico. Armato della sua ormai amata parrucca, l'opinionista ha infatti dato più volte occasione all'amico di prenderlo in giro e tormentarlo come suo solito. Raffaello ha inoltre fatto una riflessione su quanto accaduto con Cristiano Malgioglio nella precedente diretta, sfogando il proprio malessere a Daniele Bossari. A poche ore di distanza, l'opinionista non aveva di certo dimenticato il comportamento del paroliere ed ha sottolineato di aver azzittito persino Lorenzo Flaherty, intervenuto nella discussione per gettare acqua sul fuoco. Raffaello infatti ha sottolineato più di una volta che Malgioglio non meritava in alcun modo di andare in finale a causa del suo stesso atteggiamento, soprattutto perché ha preferito salvare Ivana Mrazova nonostante in precedenza avesse detto che non avrebbe mai votato l'opinionista. Clicca qui per rivedere il video con la riflessione di Raffaello Tonon.

SARÀ LUI LA SORPRESA DI QUESTA FINALE, DA PERDENTE A POSSIBILE VINCITORE?

La finale del Gf Vip 2 potrebbe regalarci non poche sorprese e ci sono ancora grandi possibilità che Raffaello Tonon possa uscire vincitore anche da questo reality. Lo step più importante per l'opinionista riguarda ora la possibilità di entrare fra i finalisti, anche se il pubblico sembra preferire Luca Onestini. Forte della sua vittoria nella Fattoria e conosciuto per la sua sincerità, l'opinionista è riuscito a conquistare il pubblico anche per i suoi ragionamenti, le riflessioni con cui ha dimostrato di aver ben chiara la situazione che si è creata all'interno della Casa. Anche se infatti è il concorrente più calcolatore di quest'edizione, le intenzioni che lo hanno mosso a prevedere determinati eventi lo hanno portato alla gloria e soprattutto gli hanno permesso di salvare l'amico Luca fino all'ultima puntata. Gli Oneston del resto rimarranno nella storia della seconda edizione del programma ed è possibile che in base al legame creato fra i due concorrenti nasca anche una bella collaborazione televisiva.

