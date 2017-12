REPORT/ Anticipazioni: intervista al ministro Calenda, lobby, parità dei sessi e alimentazione (4 dicembre)

Questa sera, lunedì 4 dicembre 2017, alle 21.10 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, condotta da Sigfrido Ranucci. Dismissioni di asset, lobby, parità dei sessi e alimentazione.

04 dicembre 2017 Emanuela Longo

Sigfrido Ranucci conduce Report

Si preannuncia una puntata ricca e variegata, quella di Report, la trasmissione d'inchieste che tornata stasera, lunedì 4 dicembre, come sempre su RaiTre. A condurre il nuovo appuntamento in onda dalle ore 21:10 circa sarà Sigfrido Ranucci, il quale introdurrà i vari temi al centro dei nuovi servizi. Si parte da una prima inchiesta realizzata da Giovanna Boursier dal titolo "AAA Italia vendesi" e incentrata sul tema delle dimissioni di asset fondamentali. Punto di partenza del servizio sarà l'attuale situazione di Telecom, grande azienda italiana che opera nell'ambito delle telecomunicazioni e che farà riflettere su come una fetta importante dell'industria nel nostro Paese sia diventata di proprietà estera. La stessa Telecom è controllata per il 23.9% dalla francese Vivendi, per non parlare dell'Ilva di Taranto che dopo varie polemiche vede l'interesse degli indiani di Mittal. Le trattative con i sindacati sono in corso così come i ricorsi al Tar. Il rischio, ora, è che possa saltare tutto per volere del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il quale lo scorso 29 novembre aveva fermato il tavolo negoziale (anche se nelle passate ore, come riporta Reuters, su richiesta del colosso ArcelorMittal e che guida il consorzio che ha acquisito il più importante gruppo siderurgico italiano, aveva chiesto la ripresa delle trattative ottenendo l'ok del ministro). Mentre l'Italia è sempre più in mano agli stranieri, lo stesso fenomeno sembra non accadere a parti inverse. Ad intervenire con un'intervista nel corso di Report sarà proprio il ministro Calenda che ci aggiornerà sull'attuale situazione in Italia.

REPORT, ANTICIPAZIONI: DALLE LOBBY IN ITALIA AI DUBBI SUL CIBO

Si parlerà anche di lobby misteriose nella puntata di stasera della trasmissione di RaiTre. La nuova inchiesta a firma di Giorgio Mottola si intitola "Lobby Confidential" e tenterà di far luce proprio sul controverso mondo delle lobby e dei lobbisti. In Italia, a differenza del resto d'Europa, non esiste ad oggi una legge in grado di regolamentare il settore. Lo stesso non si può dire per Bruxelles, dove le regole in materia sono rigidissime. Per cercare di spiegare il mondo delle lobby e su come queste possano incidere sulle decisioni politiche, Report analizzerà la vicenda delle sigarette elettroniche, oggi sempre meno usate. "L'isola delle parità" sarà la terza inchiesta della puntata, a firma di Giulia Presutti e che indagherà proprio sul tema della parità retributiva tra uomo e donna. Nonostante una legge garantisca questo aspetto, nella realtà per le medesime mansioni gli stipendi tra uomo e donna sarebbero differenti, a scapito del genere femminile. In Islanda esiste uno strumento matematico per far fronte al problema e che permette alle imprese di fare riferimento per la determinazione dello stipendio, basato sulle regole della chiarezza e della trasparenza. Anche nel nostro Paese, però, le imprese hanno l'obbligo, ogni due anni, di inviare un rapporto sulle differenze di genere al fine di evitare le discriminazioni da parte della consigliera di parità. Ma come funziona nel concreto? L'ultima inchiesta di Report si baserà sul tema dell'alimentazione e sui rischi connessi al consumo di determinati prodotti alimentari. Non a caso il servizio di Alessandra Borella si intitola "Che cavolo mangio". Il caffè è davvero dannoso per il cuore o può essere definito un elisir di lunga vita? Ed il latte previene determinate patologie o ne aumenta il rischio? Tra i falsi miti sulla carne e i presunti cibi miracolosi, qual è la verità? È quella che emerge dalla tv o da internet? Ci si può davvero fidare?

