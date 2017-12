ROSSANA FEOLA/ L’ex fidanzata di Raffaello Tonon: torneranno insieme? (Grande Fratello Vip 2)

Rossana Feola, ex fidanzata di Raffaello Tonon, è stata insieme al concorrente del Grande Fratello Vip 2 per 7 anni. I due si sono lasciati a luglio 2016.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Rossana Feola

Raffaello Tonon potrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2 all’inizio della finalissima di stasera. L’opinionista è infatti in nomination con l’amico Luca Onestini: sarà il pubblico a decidere chi dei due sarà l’ultimo finalista. A fare il tifo per Raffaello c’è anche la sua ex fidanzata Rossana Feola, che durante la permanenza di Tonon nella casa è stata più volte ospite di programmi tv per parlare della loro lunga relazione, conclusasi a luglio 2016. “Siamo stati insieme per sette anni, ma a casa non sui giornali. Ci siamo lasciati un anno fa, ma c'è ancora un grande sentimento. È l'uomo più importante della mia vita dopo mio padre”, ha detto nello studio di “Pomeriggio Cinque”. Rimasta nell’anonimato durante gli anni della loro storia d’amore, la Feola ha voluto chiarire alcuni interrogativi sorti dopo l’ingresso di Tonon nella casa: “Per lui mi sono trasferita a Milano quando avevo vent'anni e abbiamo convissuto. Da circa un anno ci siamo lasciati, di comune accordo. Non siamo più una coppia ma il sentimento è ancora molto forte”, ha aggiunto.

TORNERANNO INSIEME?

Alle allusioni sulla presunta omosessualità di Tonon, Rossana ha risposto con serenità: “In questi anni mi è capitato spesso che facessero alcune considerazioni del genere, ho sempre sorriso. Sapevo cosa avevo in casa, stavo con Raffaello per costruire una famiglia”, sono state le sue parole nello studio di Barbara D’Urso. Gli altri ospiti della puntata del programma, però, hanno sollevato dei dubbi sul fatto che tra i due sia davvero finita. “C’è ancora amore, appena Raffaello esce tornano insieme. È stata lei l'ultima persona che ha sentito prima di entrare nella Casa”, ha detto Eva Henger. Dello stesso parere anche il direttore di “Nuovo” Riccardo Signoretti: “Dietro le quinte del Gf Vip mi ha detto che in amore c'erano stati alti e bassi. Il loro rapporto è sempre stato così”.

