Rosy Abate la serie / Riassunto quarta puntata e anticipazioni quinta: è il ritorno della regina di Palermo?

Rosy Abate la serie, riassunto della quarta puntata e anticipazioni della quinta: ci sarà il ritorno della regina di Palermo? Luca la aiuterà a riprendersi suo figlio Leonardo?

04 dicembre 2017 Redazione

Rosy Abate la serie

RIASSUNTO DELLA QUARTA PUNTATA

Ieri sera 3 dicembre è andata in onda su Canale 5 la quarta e penultima puntata di "Rosy Abate la serie", la quale non è stata priva di colpi di scena. In particolar modo ieri sera abbiamo visto la morte di due personaggi cruciali della fiction: Mirko Sciarra e Roberto Mainetti, entrambi ammazzati da Rosy Abate. Nel primo caso si è trattato di un vero e proprio omicidio, portato a termine dalla Abate per una vendetta personale. Nel secondo caso invece si è trattato di legittima difesa, dal momento che Roberto si era recato da lei con l'intenzione di ucciderla, come gli era stato detto di fare dalla moglie. Luca e Rosy stanno cercando di collaborare, all'insaputa del resto della polizia, che non pensa assolutamente che lui possa avere un contatto con lei. Inizialmente la loro collaborazione non porta a grandi frutti, dal momento che lei utilizza metodi totalmente diversi da quelli di lui, ma alla fine i due trovano una via di mezzo che possa accontentare in qualche modo entrambi. Verso la fine della puntata Nuzzo Santagata, padre di Regina Mainetti, obbliga sua figlia e suo nipote a scappare con lui da Roma, perchè ha ormai capito che non ci può essere un futuro per loro in quella città: Rosy capisce le loro intenzioni, ma troppo tardi per poterli fermare, infatti quando arriva a casa del boss loro stanno per sollevarsi da terra con l'elicottero. Nuzzo vorrebbe uccidere Rosy, ma non lo fa, perchè Leonardo si trova proprio lì. A questo punto cosa succederà? Rosy vorrà recarsi in Sicilia ovviamente, ma Luca glielo permetterà? (Agg. di Tecla Magnani)

ANTICIPAZIONI PUNTATA FINALE

"Rosy Abate la serie" torna anche domenica prossima 10 dicembre con la sua puntata finale. Le anticipazioni ci rivelano che Rosy andrà subito in Sicilia per cercare suo figlio, con l'intenzione di portarlo via dai Mainetti. Lì però, in quella terra dove lei è ricordata come la Regina di Palermo e dove lei non torna ormai da anni, succederà qualcosa che la metterà a dura prova! Ma in questo sua missione alla ricerca di suo figlio Leonardo sarà aiutata da qualcuno? Luca la raggiungerà in Sicilia o ci sarà qualcuno che tornerà dal suo passato per aiutarla nel suo intento? E invece Regina Mainetti cosa farà: riuscirà a portare a termine il suo intento di uccidere Rosy come da lei programmato? Insomma molto resta ancora in sospeso, sebbene manchi solamente una puntata. Ma allora a questo punto una domanda sorge spontanea: ci sarà un'altra stagione di "Rosy Abate la serie" oppure si concluderà tutto con questo breve spin-off di Squadra Antimafia? Non ci resta che attendere i fatti! (Agg. di Tecla Magnani)

