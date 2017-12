SERGIO FRISCIA/ “Un girovita da mediano” stasera da Maurizio Costanzo (S’è fatta notte)

Il popolare comico ed attore Sergio Friscia è ospite nella nuova puntata della trasmissione S’è fatta notte condotta in seconda serata su Rai 1 da Maurizio Costanzo.

04 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Nella seconda serata di Rai 1 va in onda un nuovo ed esclusivo appuntamento con la trasmissione di approfondimento S’è fatta notte, presentata da Maurizio Costanzo. Ospite di puntata l’attore, comico e showman Sergio Friscia che si sottoporrà ad una lunga e divertente intervista nella quale non si andrà a parlare soltanto della propria carriera e vita ma anche del suo libro Un girovita da mediano, uscito nelle migliori cartolibrerie italiane lo scorso 14 novembre. Un libro che offre spunti molto divertenti come si intuisce dal sottotitolo (come diventare un artista.. di un certo peso) e allo stesso tempo interessanti riflessioni su tematiche di grande attualità. In attesa di scoprirne di più in merito dallo stesso Friscia, vi segnaliamo come l’artista siciliano è atteso il prossimo giovedì 7 dicembre sarà alle ore 18 al Mondadori Store di via Tuscolana a Roma per presentare il suo libro assieme a Rossella Brescia.

RICORDA L’APPUNTAMENTO SUI SOCIAL, IL POST

Sergio Friscia sarà questa sera ospite nella tarda seconda serata di Rai 1 nella trasmissione S’è fatta notte per parlare del suo libro Un girovita da mediano che, come lui stesso ha sottolineato sui social, rappresenta una “divertente autobiografia da leggere con leggerezza, e da sfogliare con una sfogliatella in mano” con il quale è andato a raccontare: “Episodi mai svelati prima, esilaranti aneddoti di vita vissuta e tantissimi retroscena inediti del mondo dello spettacolo”. Sempre sui social ha voluto ricordare l’appuntamento con un post nel quale ha rimarcato: “Amici... se vi fa piacere e se sarete ancora svegli.... vi aspetto Lunedì 4 Dicembre alle ore 00.50 circa su RAIUNO a "S'è fatta notte", con il gentilissimo e grande Maurizio Costanzo, per raccontarvi un po di più del mio libro... Grazie”. Clicca qui per vedere il post.

