SHAILA GATTA/ La velina di Striscia saluta Enzo Iacchetti, video

La velina Shaila Gatta saluta Enzo Iacchetti. Il conduttore ha lasciato Striscia la notizia dopo la puntata di sabato 2 dicembre. Al suo posto arriva Michelle Hunziker.

04 dicembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

La velina Shaila Gatta ha dovuto dire “addio” a Enzo Iacchetti, che sabato 2 dicembre ha condotto la sua ultima puntata di Striscia la notizia insieme a Ezio Greggio. Infatti da oggi, lunedì 4 dicembre, al fianco di Greggio ci sarà Michelle Hunziker. In poco più di due mesi la velina mora si è affezionata al simpatico Enzino: “È davvero un onore poter lavorare con grandi artisti come te! Ci mancherai tantissimo Enzinoooo! Ti vogliamo bene @striscialanotizia #striscialanotizia #rito #noi #cimancherai #tivogliamobene”, ha scritto su Instagram pubblicando il video del “rito propiziatorio” pre-puntata. La coppia Greggio-Iacchetti è senza dubbio la più storica del programma di Anotnio Ricci: la prima puntata della coppia risale al 1994. Il debutto di stagione di Striscia con i due conduttori è ormai una vera e propria tradizione, che è stata rispettata anche quest'anno.

LE PAROLE DI ENZO IACCHETTI

“Finisco il mio periodo vittorioso con il grande Ezio. Io e lui siamo una coppia inossidabile e Striscia è l’unica trasmissione che, nonostante gli anni, ha dimostrato di non essere invecchiata. Ora mi dedicherò al teatro, ma sono pronto a essere richiamato per la prossima edizione, come succede da 24 anni. Grazie a tutta la grande famiglia di Striscia per l’affetto che mi dimostra ogni giorno. I miei migliori auguri a Michelle, che da lunedì affiancherà Ezio. Viva Striscia per sempre”, ha detto Iacchetti chiudendo il suo periodo di conduzione. Come anticipato, da oggi al fianco do Greggio ci sarà Michelle Hunziker, che condurrà con fino al 6 gennaio. Poi ci sarà la coppia Gerry Scotti-Hunziker dall’8 gennaio al 3 febbraio. L’ultimo passaggio di testimone sarà con Ficarra e Picone, che condurranno Striscia dal 5 febbraio al 9 giugno.

