SONO FOTOGENICO/ Su Rai Movie il film con Renato Pozzetto (oggi, 4 dicembre 2017)

Sono fotogenico, il film in ponda su Rai Movie oggi, lunedì 4 dicembre 2017. Nel cast: Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Aldo Maccione e Massimo Boldi. Il dettaglio della trama.

04 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film comico nel pomeriggio di Rai Movie

NEL CAST RENATO POZZETTO

Sono fotogenico, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 4 dicembre 2017 alle ore 19.10. Una pellicola di genere comica che è stata diretta nel 1980 da Dino Risi ed è stata interpretata da Renato Pozzetto, Edwige Fenech, Aldo Maccione, Massimo Boldi, Michel Galabru, Julien Guiomar, Gino Santercole e Attilio Dottesio. Il film venne presentato in anteprima in occasione del Festival di Cannes del 80. Ad interpretare l'avvocato Pedretti è Aldo Maccione, attore comico italiano noto al grande pubblico come uno dei componenti del gruppo de I Brutos. Tra gli innumerevoli film a cui ha preso parte nel corso della sua carriera ricordiamo La leggenda di Al, John e Jack, L'immagine del desiderio, Perdiamoci di vista e 40 gradi all'ombra del lenzuolo. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

SONO FOTOGENICO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Antonio Barozzi, interpretato da Renato Pozzetto, è un giovane nato e cresciuto nel piccolo Comune di Laveno, che sogna di diventare un grande attore cinematografico. Per alimentare la sua passione e provare a realizzare il suo desiderio, decide di trasferirsi a Roma e tentare la fortuna. Approdato nella capitale, finalmente Antonio riesce ad ottenere alcune parti in piccoli film d'autore. Nel frattempo conosce la bellissima ed affascinante Cinzia, che sogna di diventare una star del mondo del cinema come lui. Tra alti e bassi continui, Antonio non si perde d'animo a parte addirittura alla volta di Los Angeles con l'intenzione di raggiungere un importante produttore cinematografico. Ma la tragedia è dietro l'angolo. Nel corso della riprese di un film in cui Antonio fa da comparsa, purtroppo rimane vittima di un grave indicente che lo rende zoppo in maniera permanente. Nel frattempo Cinzia, di cui Antonio è innamorato, scopre di essere incinta. Con la complicità di Sergio, cerca di far credere ad Antonio di essere il padre del bambino. E così decide di far ritorno a Laveno dove sposa la sua ex fidanzata Marisa. Inoltre adotterà i gemellini di Cinzia, che al contrario di Antonio, riusciranno a sfondare nel mondo dello spettacolo.

