STEFANO DE MARTINO / La risposta alle voci del ritorno con Belen Rodriguez: "Non è vero, spesso ci rido sopra"

Stefano De Martino smentisce le voci del ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez, a sua volta ancora felicemente fidanzata con Andrea Iannone.

04 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme? Le voci si susseguono costantemente sui social network e sui principali siti e riviste esperti di gossip. È quanto accaduto qualche settimana in seguito allo scoop lanciato dal settimanale Chi: secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, infatti, la bella modella argentina sarebbe stata in crisi con Andrea Iannone e sarebbe stata molto vicina all'ex marito. Tali rumors si sono però dimostrati inesatti, come confermato da molti dei protagonisti di questa vicenda. La prima a rivelare come tutto andasse per il meglio è stata la stessa Belen al Maurizio Costanzo Show, seguita anche dalle dichiarazioni della sorella Cecilia: "La verità è che non si sono mai lasciati". E anche Stefano De Martino ha deciso di esprimersi a tal proposito in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo.

Stefano De Martino smentisce il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

Anche Stefano De Martino ha deciso di smentire il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez: "Non è vero. Ma ormai sono abituato a questo tipo di attenzione, spesso ci rido su. Anche perché se dovessi fermarmi a pensare di avere tutta questa attenzione nei miei confronti, mi verrebbe l’ansia a uscire di casa. Invece, per fortuna, vivo tutto con serenità". Non sembrano quindi esserci speranze, almeno per il momento, per i sostenitori di questa ex coppia: mentre Belen continua ad avere occhi solo per il suo Andrea, la vita privata di Stefano De Martino continua ad essere avvolta nel mistero. Le voci di rottura con Gilda Ambrosio potrebbero infatti rivelarsi inesatte, dato che la coppia qualche giorno fa è stata vista insieme ad una festa di compleanno di un'amica del napoletano. Ma per il ballerino di Amici in questo periodo c'è anche altro a cui pensare: molto presto, infatti, sarà costretto a lasciare la scuola di Maria De Filippi per trasferirsi in Honduras in qualità di inviato de L'Isola dei famosi.

